Demenzwoche im Landkreis Donau-Ries soll Hemmschwellen abbauen

Mit einer Vielzahl an Veranstaltungen sollen die Lebensbedingungen Betroffener verbessert werden. Landrat Stefan Rößle sagt: "Hierfür sind alle gefragt.“

Demenz ist ein Thema, das unsere Gesellschaft immer stärker beschäftigen wird: In unserem Landkreis leben bereits heute über 2000 Betroffene. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mit einem weiteren Anstieg in den nächsten Jahren zu rechnen. Um die Bevölkerung für das Thema „Demenz“ zu sensibilisieren, findet von 15. bis 24. September 2023 zum vierten Mal die Bayerische Demenzwoche statt. Auch der Landkreis Donau-Ries beteiligt sich erneut mit einer Reihe von Veranstaltungen und macht damit auf das wichtige Thema aufmerksam.

Mit unterschiedlichen Vorträgen sollen die Bevölkerung und interessierte Fachkreise über das Krankheitsbild sowie die Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörige informiert werden. Organisiert wurde die landkreisweite Aktionswoche durch das Landratsamt, den Pflegestützpunkt und die Gesundheitsregion Plus.

Im Landkreis Donau-Ries soll für Demenz sensibilisiert werden

Um die Wichtigkeit einer solchen Demenzwoche zu unterstreichen, kamen zur Auftaktveranstaltung ins Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium etliche Bürgermeister, Kreis- und Gemeinderäte aus dem Donau-Ries. Sie wollen das Ziel unterstützen, dem Krankheitsbild Demenz mehr Raum und Akzeptanz zu verschaffen sowie mehr Lebensqualität der Betroffenen und Angehörigen zu gewährleisten.

Die Fachbereichsleiterin im Landratsamt Donau-Ries, Meike Meyr, stellte das Programm zur Sensibilisierung für das Thema, die Angebote an Information, Beratung und Austausch vor. Landrat Stefan Rößle bedankte sich in seiner Eröffnungsrede bei allen Beteiligten, die das Programm auf die Beine gestellt haben: „Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Lebensbedingungen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu verbessern. Hierfür sind alle gefragt.“

Hemmschwellen sollen abgebaut werden

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner fügte in seinem Grußwort noch einen weiteren Aspekt hinzu, der seiner Meinung nach für den Erfolg einer solchen Veranstaltung eminent wichtig ist: „Begegnungen von Menschen mit und ohne Demenz helfen dabei, Hemmschwellen aktiv abzubauen und Fehlinformationen zu mindern.“ Jörg Fröhlich, Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Augsburg informierte in einem Impulsvortrag über die Tätigkeiten seiner Gruppierung und vor allem über die Möglichkeit von (kostenlosen) Schulungen zur Demenz-Partnerin oder -Partner.

Eine überaus eindrucksvolle digitale Fotoausstellung unter dem Titel „Demenz neu sehen“ stellte Petra Schmieder vom Netzwerk „Desideria Care e.V.“, vor. Denn neben vielen anderen Aktivitäten gibt es auch den Desideria Care Preis für Fotografie, einen ausgelobten Fotowettbewerb für Laien und Profis. Diese sehenswerte Ausstellung wird während der regulären Öffnungszeiten im Landratsamt Donauwörth und Nördlingen präsentiert. Die Fülle an weiteren Aktionen, welche diese Demenzwoche im Donau-Ries so wertvoll machen, würden den Rahmen dieses Artikels bei Weitem sprengen. Deshalb sei auf den Flyer verwiesen, der an allen für das Thema relevanten Stellen im Donau-Ries ausliegt, oder auf die Webseite www.donau-ries.de/demenzwoche.