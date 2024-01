Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Demos gegen rechts im Landkreis Donau-Ries geplant

Bei der Demo am Sonntag in München waren auch Teilnehmer aus dem Landkreis. Jetzt soll es auch in Nördlingen und Donauwörth Protestveranstaltungen geben.

Plus Bürger aus der Region waren am Sonntag bei dem Protest in München dabei. Warum sie auf die Demos fahren und welche Veranstaltungen es in der Region gibt.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Beeindruckend waren die Bilder, die am Wochenende aus München zu sehen waren: Zehntausende, vielleicht sogar 250.000 Menschen, die gegen rechts demonstrierten. Immer wieder gab es seither Anfragen an unsere Redaktion: Gibt es im Landkreis Donau-Ries auch eine solche Veranstaltung? Wo können wir in unserer Region für die Demokratie einstehen?

Aktuell sind beim Landratsamt für den Landkreis Donau-Ries keine Versammlungen gegen rechts angezeigt oder angemeldet. Das teilt die Sprecherin der Behörde, Diana Sonntag, mit. Doch in der Umgebung sind gleich mehrere Demonstrationen geplant: Am kommenden Samstag, 27. Januar, beispielsweise in Dillingen. Dort rufen die Grünen und die Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration zu einer Demo unter dem Motto „Für mehr Menschlichkeit! Gegen rechts“ auf. Beginn ist um 13.30 Uhr beim Schloss, anschließend geht es weiter zum Ulrichsplatz, wo die Kundgebung stattfindet. In Heidenheim wird ebenfalls am Samstag, 27. Januar, demonstriert, Beginn ist um 10 Uhr vor dem Elmar-Dachs-Haus. "Gemeinsam gegen rechts" heißt es am Samstag, 3. Februar, in Neuburg. Los geht es um 11 Uhr am Spitalplatz. Am gleichen Tag soll in Aalen die Demo "Aufstehen gegen Rassismus" stattfinden. Ab 15 Uhr wird sich der Zug vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Rathaus in Bewegung setzen, dort ist dann die Kundgebung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen