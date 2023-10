Landkreis Donau-Ries

Der Donau-Ries-Platz in Marienthal wird eingeweiht

Plus Viele Menschen aus dem Kreis packten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mit an. Jetzt wird diesem Engagement ein Schlusspunkt gesetzt. Ein Blick zurück.

Kommendes Wochenende wird ein würdiger Schlusspunkt gesetzt: Das Freundschaftshaus und der vorgelagerte „Donau-Ries-Platz“ in Marienthal werden eingeweiht. 2021 war diese kleinen Gemeinde im Ahrtal besonders hart von der Flut getroffen worden. Von circa 100 Häusern blieben nach dem Abfließen des Wassers lediglich 45 übrig. Viele Helferinnen und Helfer aus dem Donau-Ries-Kreis packten bei den Aufräumarbeiten in Marienthal mit an.

Der Reimlinger Jörg Wörle war einer der Ersten, die in den dramatischen Stunden nach der Flut vor Ort waren. Er wollte eigentlich eine Lastwagenladung Stroh und Heu für einen befreundeten Landwirt in die Gegend bringen und auf dem Rückweg ein Stromaggregat im Ahrtal abliefern. Doch als er die katastrophalen Auswirkungen des Wassers sah, war für ihn klar, dass es mit ein paar „Ersatzteilen“ für die Menschen dort alles andere als getan war. Wörle: „Man muss sich das anhand nur einer Zahl mal vorstellen: Allein im Ahrtal sind 50.000 Autos einfach davongeschwommen. Die waren einfach weg. Dann weiß man, was sonst noch alles zerstört war und gefehlt hat, von einer Sekunde auf die andere.“

