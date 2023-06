Landkreis Donau-Ries

Der Kreisbauhof in Nördlingen soll ein Nahwärmenetz bekommen

Plus Rund 200.000 Euro kostet der Nahwärmeanschluss des Kreisbauhofs in Nördlingen. Wie es mit der Ausschreibung des Holzzentrums in Donauwörth weitergeht.

Von Bernd Schied

Der Landkreis Donau-Ries will energiepolitisch mit gutem Beispiel vorangehen und plant deshalb, Teile des Kreisbauhofs in Nördlingen künftig mit Nahwärme zu versorgen. Dazu soll nach dem Beschluss des Bauausschusses des Kreistags eine entsprechende Ausschreibung erfolgen. Für ein solches Vorhaben gewährt der Bund Fördermittel, die der Wärmelieferant in Anspruch nehmen kann. Vorgesehen ist, die Verwaltungs- und Sozialräume sowie die Werkstatt mit einer neuen Heizung zu versehen. Landrat Stefan Rößle sagte in der jüngsten Sitzung des Gremiums, mit der Nutzung eines Nahwärmenetzes liege der Landkreis absolut im Trend.

Bereits seit geraumer Zeit werde darüber diskutiert, wie die in die Jahre gekommene Heizung im Bauhof sinnvoll ersetzt werden könnte, betonte der Fachbereichsleiter Hochbau im Landratsamt, Joachim Aurnhammer. Im Herbst vergangenen Jahres sei zunächst eine Pelletheizung in Erwägung gezogen worden. Weil es dafür jedoch keine Zuschüsse gebe, sei man davon wieder abgekommen.

