Der Landkreis Donau-Ries hat die höchste Corona-Inzidenz in Deutschland

Plus Wer auf die Corona-Zahlen in Deutschland blickt, sieht als erstes den Landkreis Donau-Ries - noch vor einem Jahr sah das ganz anders aus. Woran liegt das?

Übernatürliche Fähigkeiten waren sicher nicht nötig, um vorherzusehen, dass der Landkreis Donau-Ries schnurstracks auf die Pole-Position der deutschlandweiten Inzidenzwerte zusteuert. Am Dienstag noch auf Platz drei, erreicht der Landkreis am Mittwoch mit einem Inzidenzwert von 3140,9 den nicht gerade erstrebenswerten ersten Rang. Deutschlandweit macht er damit Schlagzeilen, da nach wie vor der Blick auf die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts das Nachrichtengeschehen begleitet. Damit wird die Region vom einstigen Corona-Musterschüler vor fast genau einem Jahr zum Sorgenkind. Innerhalb eines Jahres kletterte die Inzidenz von fast ganz unten auf Platz 1. Es gibt inzwischen eine Theorie, wie es weitergehen könnte.