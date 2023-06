Die 23. Rosetti-Festtage beginnen

In den Tagen vom 8. bis zum 11. Juni erinnert die Rosetti-Gesellschaft mit Konzerten an den Komponisten Antonio Rosetti. Die Termine im Überblick.

Im Landkreis Donau-Ries und im Ostalbkreis erinnert die Rosetti-Gesellschaft an den Komponisten Antonio Rosetti. Los geht der Konzert-Reigen der jährlichen Rosetti-Festtage unter der künstlerischen Leitung von Johannes Moesus am Donnerstag, 8. Juni, um 19. 30 Uhr in der Stadtkirche in Bopfingen mit der Parnassus-Akademie.

Programm der Rosetti-Festtage 2023 im Ries

Weiter geht es am Freitag, 9. Juni, um 19.30 Uhr in der Salvator-Kirche in Nördlingen mit Musik für Chor und Bläser. Dort spielt das Ensemble 12 unter der Leitung von Alfons Brandl. Einen Tag später, am Samstag, 10. Juni, werden im Reimlinger Schloss bei einer Liedermatinée Werke von Rosetti, Beecke, Schubert und anderen gespielt. Beginn ist um 11 Uhr. Die Interpreten sind Anna-Lena Elbert (Sopran) und Amadeus Wiesensee am Klavier.

Ein Höhepunkt der 23. Rosetti-Festtage im Ries wird das Orchesterkonzert des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau in der Wemdinger Stadtpfarrkirche St. Emmeram am Samstag, 10. Juni, um 19.30 Uhr sein. Als Solisten am Horn spielen Carsten Duffin (Mitglied des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks) und Stephan Schottstädt (2006 Preisträger des internationalen ARD-Musikwettbewerbs).

Zur Aufführung kommen die Sinfonie F-Dur, Murray A32 (Antonio Rosetti), das Konzert für zwei Hörner Nr. 1 E-Dur (Franz A. Hoffmeister), Air und Gavotte für Streicher Wolfgang Amadeus Mozart und das Divertimento D-Dur, KV 251 (Arthur Foote).

Karten für die Rosetti-Festtage

Zum Abschluss der 23. Rosetti-Festtage im Ries gastiert am Sonntag, 11. Juni, 18 Uhr, das Ensemble Stuttgart Winds im Fürstensaal auf Schloss Harburg.

Weitere Infos zum Programm und zu den Karten gibt es im Internet unter www.rosetti.de. Kartenbestellungen für die 23. Rosetti-Festtage im Ries sind möglich per E-Mail an gg@rosetti.de oder telefonisch von Montag bis Freitag, von 8 bis 18 Uhr über die Raiffeisen-Volksbank Ries eG unter 09081/8019-6901. (AZ)