Die Apfelsorte Ontario ist eine mit Widersprüchen

Plus Die Sorte Ontario hat eine frostharte Blüte, das macht den Apfelbaum zuverlässig. Doch auf eines muss geachtet werden.

Von Ralf Hermann Melber

"O, du schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt", heißt es im Volkslied. Der Verfasser kennt diese Gegend wegen Baumpflegetätigkeiten sehr gut, weiß aber auch: Auf der Wetterseite der Stadelhofsiedlung am Harburger Bock kann es genauso ziehen, sodass im Winter oft ein eisiger Wind die notwendigen Schnittarbeiten begleitet. Einigermaßen geschützt von anderen, immergrünen Bäumen halten sich dort wacker mehrere Obstbäume, unter anderem ein Apfelbaum der Sorte Ontario von für diese Sorte ansehnlicher Größe. Üblicherweise wächst er nämlich eher schwächer, was ihn für Hausgärten attraktiv macht.

