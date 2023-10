Landkreis Donau-Ries

Die CSU gewinnt im Stimmkreis Donau-Ries und verliert trotzdem

Plus CSU-Direktkandidat Wolfgang Fackler gewinnt den Stimmkreis Donau-Ries. Beachtlich sind jedoch die Zuwächse von Freien Wählern und der AfD. Die Analyse des Wahlabends.

Wolfgang Fackler wird den Landkreis Donau-Ries auch in den nächsten fünf Jahren als Stimmkreisabgeordneter im bayerischen Landtag vertreten. Der Donauwörther konnte sich bei der Wahl am Sonntag mit 41,4 Prozent der Stimmen gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Der Abstand zum Zweitplatzierten Michael Bosse war deutlich: Der Kandidat der Freien Wähler kam auf 18,3 Prozent. Allerdings musste die CSU im Landkreis einen deutlichen Verlust hinnehmen. Klare Gewinner dieser Wahl sind die Freien Wähler und die AfD, die in Nördlingen sogar zweitstärkste Kraft wurde.

Vor zehn Jahren hatten die Christsozialen im Landkreis noch satte 52,7 Prozent der Stimmen geholt. 2018 landete die CSU dann bei "nur" noch 45,6 Prozent. Der Abwärtstrend ging auch in diesem Jahr weiter, im Landkreis erzielte die CSU noch 40,9 Prozent. Und sowohl in Nördlingen als auch in Donauwörth lagen die Christsozialen sogar noch unter diesem Wert. Fackler urteilte am Abend jedoch: Das Ergebnis sei nicht schlecht, man sei "stabil" geblieben. Auf den Wahlversammlungen sei das bestimmende Thema die Migration gewesen. Zuletzt waren immer mehr Flüchtlinge in den Landkreis gekommen, die Turnhalle Harburg wurde beispielsweise zur Unterkunft umfunktioniert. Fackler: "Der Protest ist zur AfD gegangen und die Freien Wähler haben sich rechts von der CSU positioniert."

