Die Sternsinger kommen: Das bedeuten die Buchstaben C, M und B an der Tür

Derzeit klingelt es bei vielen Familien im Donau-Ries-Kreis, die Sternsinger sind zu Besuch. Doch Könige waren es nicht, die Jesus wohl einst besucht haben.

Nun laufen sie wieder, die Sternsinger aus den verschiedensten katholischen Pfarrgemeinden. Landläufig spricht man von den „Hl. Drei Königen“, die ihre Buchstaben an die Haustüren schreiben. Aber nirgends im Evangelium wird von Königen gesprochen, sondern nur von Magiern, die den neu geborenen König der Juden suchen und beschenken wollten.

Es gibt heute genaue astronomische Berechnungen, wonach im Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung eine Sternkonstellation von Jupiter und Saturn den babylonischen Wissenschaftlern den Hinweis gab, dass im jüdischen Land ein Königskind geboren sein musste. Die Konjunktion dieser beiden großen Sterne lag im Sternbild der Fische, dem Sinnbild Palästinas, so dicht beieinander, dass sie auf ihrem Weg wie ein wandernder Komet erschienen. Diesem „Stern“ folgten die Magier, aus denen im Mittelalter die Legende drei Könige machte, drei wohl deshalb, weil sie „Gold, Weihrauch und Myrrhe“ brachten.

Die drei Könige kamen aus den drei bekannten Erdteilen

Doch in der Zeit der Mystik, in der alles und jedes symbolhaft belegt wurde, bedeutete es weit mehr, den Königen jetzt auch noch die Namen Caspar, Melchior und Balthasar zu geben. Drei Erdteile waren damals bekannt: Europa, Afrika und Asien. Im Neuen Testament wird Jesus als „König“ bezeichnet. Gold ist der königliche Schatz des Reichtums und der Weisheit. Der alte Greis Melchior, der Vertreter des alten Europas, auf einem Pferd reitend, bringt diese Gabe. Jesus, der „Hohe Priester“, benötigt für sein Opfer Weihrauch, das Sinnbild der Verehrung, des Gebets und der Heiligkeit. Caspar, der schwarze Jüngling aus Afrika kommt mit einem Elefanten und bringt sein Geschenk.

Und schließlich erinnert der im besten Mannesalter stehende und auf einem Kamel reitende Balthasar aus Asien mit seiner Myrrhe an Jesus als „Heiland“, als Arzt, dem die Bitterkeit einer Krankheit und der Tod selbst nicht fremd sind. So erklärt sich auch die Vielgestaltigkeit unserer Krippenfiguren, die auf den Stall und das Jesuskind zugehen. Caspar, Melchior und Balthasar wurden so zu Patronen der Reisenden und nach ihnen benannte man Herbergen und Wirtshäuser: „Zum Mohren“, „Zum Stern“, „Zur Goldenen Krone“.

Die drei Buchstaben stehen nicht für die drei Könige

Aus den mittelalterlichen Mysterienspielen, in denen der biblische Bericht über den Besuch der Magier szenisch und sinnenfällig dargestellt wurde, hat sich wohl das Trio der drei Könige mit dem Sternträger und dem „Türl-Öffner“ (auch Korbträger) als „Sternsinger-Fünfergruppe“ herausgelöst und erhalten. Heute gehört das Sternsingen am Vorabend zum 6. Januar oder in den Tagen davor als Bitten um Gaben für Kinder in armen Ländern zum festen Brauchtum einer Region. Dabei nehmen jugendliche Sternsinger - oft die Ministranten - die Segnung der Häuser vor, indem sie die Wohnungen mit Weihwasser besprengen, sie beräuchern und auf die Haustürumrahmung mit geweihter Kreide heuer die Segenszeichen „20 + C + M + B + 24“ schreiben.

Die Buchstaben bedeuten die Abkürzung für die Formel „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus), auch wenn die meisten Leute glauben, dass die Buchstaben Caspar, Melchior und Balthasar bedeuten. Dazu sagen die Kinder einen Spruch auf oder singen ein Lied. Wer Segen wünscht, der darf eine Gegenleistung erwarten. Deshalb gibt es nicht nur eine Geldspende für die Mission in die Kasse, sondern auch Süßigkeiten, Obst oder letztes Weihnachtsgebäck in den Korb, dessen Inhalt nach Ende der Aktion untereinander aufgeteilt wird.

Heute kommen die Sternsinger in konfessionsgemischten Ortschaften meist nur zu katholischen Familien oder gar nur noch nach Anforderung im Pfarramt in die angemeldeten Häuser. Früher wurde kein Haus ausgelassen. So kamen oft auch evangelische Familien in den Genuss des CMB-Segenzeichens, was durchaus akzeptiert wurde, denn auch da galt die Lebensweisheit: „Viel hilft viel und schaden kann’s auf keinen Fall.“ Waren erst die Sternsinger da, ist der 6. Januar vorbei, dann ist es Zeit, den Christbaum abzuleeren und aus der Stube zu schaffen, ihm „den Flug“ zu geben.