Was ist los am Wochenende? Die Veranstaltungen im Kreis Donau-Ries

Waldbaden, Wörnitzstrand, Wallfahrtsfest: Langweilig dürfte es am Wochenende im Donau-Ries-Kreis nicht werden. Und die Kürbis-Saison nimmt Fahrt auf.

Ein untrügliches Zeichen, dass es wieder Herbst wird, ist die Tatsache, dass die Freibäder eins ums andere schließen, und die Kürbisse an den Ausfallstraßen aufgebaut werden. Der Kürbistag in Alerheim allerdings findet mitten im Dort statt, mit Kunst und Kulinarik für die ganze Familie aus dem Herbst-Gemüse, Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf und vor dem Hof der Familie Straß. Wer trotz Herbst aufs Baden partout nicht verzichten will, kann das tun: Es gibt zwei Stunden Waldbaden in Donauwörth, im Rahmen der Demenzwoche, Samstag, 9.30 Uhr im Park des Seniorenheims.

Am Wasser bleiben kann man auch, die beliebte Veranstaltungsreihe Musik am Wörnitzstrand endet für dieses Jahr mit einem Hutkonzert der Kapelle „Lucy4NewCountry“, wobei der Name gleich Programm ist, Sonntag 17.30 Uhr in Harburg.

Die Band "Lucy4NewCountry" spielt am Sonntag in Harburg. Foto: Lucy4newcountry

Die Oettinger Stadtkapelle hat sogar noch was zu Feiern, nämlich den Hundertsten, genauer gesagt 70 Jahre Stadt- und 30 Jahre Jugendkapelle. Zum Jubiläum spielt am Samstag um 18 Uhr im Museumshof des Orgelmuseums erst die Jugend, dann der Stamm, anschließend der Musikverein Dornstadt und die Blaskapelle Lehmingen.

Weihbischof Florian Wörner kommt nach Mönchsdeggingen

Apropos spielen: im Gemeidezentrum der Landeskirchlichen Gemeinschaft Nördlingen steigt im Rahmen der Interkulturellen Wochen unter dem Motto „Stadt-Land-Spielt“ ein Spielenachmittag für alle Generationen und Kulturen, Samstag 14 bis 22 Uhr, Kerschensteiner Straße 1. Wer es lieber etwas ruhiger haben will, besucht das Wallfahrtsfest in Mönchsdeggingen. Die Festmesse in der Wallfahrtskirche St. Martin am Sonntag um 10 Uhr wird von Weihbischof Florian Wörner zelebriert, danach wird im evangelische Gemeindehaus Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Ebermergener Schulgeschichten heißt ein Buch, das der Heimatgeschichtliche Verein Ebermergen am Sonntag um 18.30 Uhr in der Arche, Pfarrgasse 18, präsentiert. Gleich zwei Mal stehen Circus-Zelte im Landkreis, am Festplatz in Donauwörth der Zirkus Barelli und in Wemding der Circus Manolito Quaiser mit Vorstellungen das ganze Wochenende lang. Wer sich trotz all der Veranstaltungen noch einsam fühlt, dem wird in Donauwörth geholfen: Eine Single-Wanderung startet am Sonntag, 13.15 Uhr vom Parkplatz bei Norma bzw. Jysk in der Sallingerstraße geradewegs in den goldenen Herbst.