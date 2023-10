Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Die Veranstaltungstipps für den Landkreis Donau-Ries: Märkte, Konzerte, Museen

Plus Der Familiennachmittag der Feuerwehr in Monheim, der Marktsonntag in Nördlingen und die Familienstadtführung in Donauwörth - das ist geboten.

Von Lisa Fricke

Jetzt kommt die Zeit, in der so langsam wieder die dicken Pullover, warmen Mützen und kuscheligen Schals ausgepackt werden. Im Landkreis Donau-Ries gibt es aber genügend Veranstaltungen, die auch bei den eher kühlen Temperaturen genossen werden können. Hier sind die Tipps unserer Redaktion für das Wochenende vom 20. bis 22. Oktober.

Der Herbst wird in Nördlingen am Sonntag mit dem traditionellen Herbstmarkt eingeläutet. Zahlreiche Markthändler werden vor Ort sein und auch die Geschäfte haben ab 12.30 Uhr geöffnet. Ansonsten herrscht auch in Monheim, Rain, Oettingen und Wemding am Wochenende Marktbetrieb. Wer am Wochenende gerne mal wieder etwas mit der Familie unternehmen möchte, kann nach Monheim fahren. Dort veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr einen Familiennachmittag und hat am Sonntag von 13 bis 17 Uhr ihre Türen geöffnet. In der Dreifachturnhalle in Oettingen gibt es am Samstag von 13.30 bis 16 Uhr ein Kindermitmachprogramm. Die Familien-Stadtführung „Donauwörther Geschichte & Gschichtn“, findet am Sonntag um 16 Uhr statt.

