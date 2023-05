Landkreis Donau-Ries

Die Zahl der Tafel-Kunden im Kreis Donau-Ries hat sich verdoppelt

Plus Die Einrichtungen in Donauwörth und Nördlingen melden Rekordzahlen bei ihren Kunden. Da die Supermärkte teils anders kalkulieren, führt das mitunter zu Engpässen.

Von Thomas Hilgendorf

Ein Vormittag unter der Woche in der Nördlinger Drehergasse: Gut 20 Frauen und Männer warten auf einem schmalen Gehsteig vor dem Eingang des zweigeschossigen Altbaus. Die Menschen stehen an, um sich das abzuholen, was für andere das Selbstverständlichste der Welt ist, wenn sie die Einkaufswagen im Supermarkt befüllen – was sich aber die Kundschaft dort für gewöhnlich nicht leisten kann. Die Tafeln der Diakonie und der Caritas versorgen Hunderte Haushalte mit dem Nötigsten an Lebensmitteln. Auch wenn die Energiepreise inzwischen wieder ein Stück weit gesunken sind: Die Kundenlisten der beiden Einrichtungen im Landkreis Donau-Ries, sie werden länger.

Die Krisen der Welt kommen rasch an in der Drehergasse – Helmut Weiß stellt das immer wieder fest, wenn er Bilanz zieht. Der Sozialpädagoge kümmert sich mit zahlreichen Ehrenamtlichen darum, dass der Nördlinger Tafel- und Kleiderladen läuft. Lange sei die Zahl der Tafelkunden im "CaDW-Laden" recht konstant geblieben. Doch das hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert: Die Flüchtlingskrise von 2015/16 ließ merklich mehr Menschen zur Tafel kommen, ebenso die Corona-Jahre 2020 bis 2022. Zuletzt, sagt Weiß, sei es der Krieg in der Ukraine gewesen, der in doppelter Hinsicht ins Kontor schlug: Zum einen sei die Kundschaft durch ukrainische Geflüchtete merklich angestiegen, zum anderen hätten die in Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise einige Menschen den Weg zur Tafel suchen lassen, die vorher noch gerade so über die Runden gekommen seien.

