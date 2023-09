Landkreis Donau-Ries

Diese Freibäder haben noch geöffnet im Landkreis Donau-Ries

Für das Nördlinger Freibad gibt es aktuell noch keinen Schließtermin - so lange das Wetter schön ist, können die Schwimmer auf der Marienhöhe ihrem Hobby nachgehen.

Plus Noch ist das Wetter sommerlich, auch am Wochenende soll es so bleiben. Wo man unter freiem Himmel noch schwimmen kann und wann die Hallenbäder öffnen.

Von Gitte Händel

Drinnen oder draußen schwimmen? Bei dem aktuell schönen Wetter kann man sich das glücklicherweise noch täglich fragen. Und auch am Wochenende soll es noch einmal sommerlich warm werden im Landkreis Donau-Ries. Da wäre ein Besuch im Freibad doch schön - nur: Welches hat noch auf? Und wann öffnen die Hallenbäder in der Region?

Das Donauwörther Freibad auf dem Schellenberg ist noch bis zum 17. September geöffnet. Das Hallenbad startet am 9. Oktober in die Saison. Foto: Jochen Aumann

Asbach-Bäumenheim : Das Hallenbad öffnet wieder am Dienstag, 19. September. Dann allerdings mit neuen Eintrittspreisen: Die bisherigen wurden um 25 Prozent erhöht.

: Das Hallenbad öffnet wieder am Dienstag, 19. September. Dann allerdings mit neuen Eintrittspreisen: Die bisherigen wurden um 25 Prozent erhöht. Donauwörth : Das Freibad auf dem Schellenberg ist noch bis Sonntag, 17. September, geöffnet. Danach ist eine Badepause, bis das Hallenbad voraussichtlich am Montag, 9. Oktober geöffnet wird. Die Eintrittspreise haben sich nicht geändert. Das Freibad ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, ein Frühschwimmen findet seit September nicht mehr statt.

Harburg : Das Hallenbad in Harburg öffnet am Dienstag, 12. September. Die Preise sind unverändert.

: Das Hallenbad in öffnet am Dienstag, 12. September. Die Preise sind unverändert. Monheim : Das Freibad hat bereits geschlossen. Das Jurabad öffnet am Montag, 18. September. Die Schwimmbecken wurden grundlegend saniert, Umkleidekabinen und Sanitärbereich neu gestaltet. Neu sind außerdem ein Wellness- und ein Kinderbecken und Bistrobereiche. Das Bad hat zudem einen barrierefreien Zugang. Die Preise sind seit Anfang 2023 unverändert.

: Das hat bereits geschlossen. Das Jurabad öffnet am Montag, 18. September. Die Schwimmbecken wurden grundlegend saniert, Umkleidekabinen und Sanitärbereich neu gestaltet. Neu sind außerdem ein Wellness- und ein Kinderbecken und Bistrobereiche. Das Bad hat zudem einen barrierefreien Zugang. Die Preise sind seit Anfang 2023 unverändert. Nördlingen : Aktuell ist das Freibad auf der Marienhöhe geöffnet, das Hallenbad geschlossen. Das wird auch diese und nächste Woche bei dem schönen Wetter so bleiben. Einen genauen Termin für den Wechsel gibt es noch nicht. Das Freibad auf der Marienhöhe schließt allerdings mittlerweile früher - und zwar bereits um 19.30 Uhr. Frühschwimmen wird weiterhin im Schwimmerbecken von 7 bis 9 Uhr angeboten. Die Preise im Hallenbad bleiben unverändert.

6 Bilder Impressionen vom 24-Stunden-Schwimmen in Nördlingen Foto: Andreas Hagner

Oettingen : Das Wörnitzflussbad ist bis zum 15. September offiziell geöffnet. Sollte es noch länger schön bleiben, wird spontan über eine Verlängerung entschieden. Die täglichen Öffnungszeiten in den Ferien sind von 11 bis 19 Uhr, ab dem 12. September von 13 bis 19 Uhr.

: Das Wörnitzflussbad ist bis zum 15. September offiziell geöffnet. Sollte es noch länger schön bleiben, wird spontan über eine Verlängerung entschieden. Die täglichen Öffnungszeiten in den sind von 11 bis 19 Uhr, ab dem 12. September von 13 bis 19 Uhr. Rain : Das Hallenbad wird derzeit saniert und öffnet vermutlich erst im Januar 2024 wieder.

: Das Hallenbad wird derzeit saniert und öffnet vermutlich erst im Januar 2024 wieder. Tagmersheim : Das Freibad hat bereits geschlossen.

: Das hat bereits geschlossen. Wemding : Letzter Badetag im Wörnitz-Freibad ist Sonntag, 16. September. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Ab 18 Uhr ist der Eintritt kostenlos.

