Plus Die Rote Sternrenette bekam ihren Namen aus einem Grund: Kaum eine Apfelsorte hat so auffällige Schalenpunkte.

Der Trend geht wieder weg von den Steingärten mit ihren Rasen, die kein „fremdes Gräslein“ dulden. In einer Siedlung in Kleinerdlingen wirkt ein Garten regelrecht ansteckend auf andere, indem fruchttragende Bäume und Sträucher Vitaminschub aus unmittelbarer Nähe gewährleisten, aber sich auch Vögel und andere Tiere und Insekten tummeln. Dort wird die Rote Sternrenette geschätzt. Wenn die Frucht sonnenbeschienen knallrot wird, fallen ihre hellen Punkte derart auf, dass man als Hobbyastronom keine Probleme hat, den Namen als ideal anzusehen.