Christoph Schmid im Interview: Mit Gas zu heizen wird deutlich teurer

Plus Die Sozialdemokraten sind in den Umfragen abgerutscht. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid nimmt Stellung zur Kritik am geplanten Heizungsgesetz.

Von Martina Bachmann

Herr Schmid, es läuft nicht rund für Ihre Sozialdemokraten. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die SPD abgeschlagen auf einem dritten Platz landen – hinter der Union und der AfD – und würde nicht mehr den Kanzler stellen.



Schmid: Ich habe mich von solchen Umfragen weitestgehend freigemacht. Es sind noch zweieinhalb Jahre bis zur Bundestagswahl, da kann noch viel passieren. Ich habe mir vor der vergangenen Wahl darüber Gedanken gemacht, ob es für mich auf Platz neun ins Plenum reicht. Tatsächlich sind wir aus Bayern dann mit 23 Abgeordneten in den Bundestag eingezogen. Politik kann sich nicht nur nach dem Populären richten. Ein Mittelständler aus der Region hat mir zum Beispiel kürzlich gesagt, dass wir seiner Einschätzung nach die Energiekrise sehr gut gehandhabt hätten.

Unter anderem wegen der geplanten Regeln für Heizungen gab es zuletzt scharfe Kritik an der Bundesregierung. Mancher Bürger sieht ein Gesetz als Eingriff in sein privates Eigentum.



Schmid: Noch ist das Heizungsgesetz gar nicht verabschiedet. Da wurde am Anfang ein Papier veröffentlicht, in dem Ideen standen, die noch gar nicht zu Ende diskutiert waren. Und die Frage ist: Was ist uns jetzt wichtig? Mir ist der Klimaschutz wichtig – auch aus Solidarität mit unseren Kindern und Enkeln, die mit den Folgen leben müssen. Und im Gebäudebereich ist eben noch sehr viel Luft nach oben. Das ist dann auch keine rein private Angelegenheit mehr, mit was ich heize. Viele Gesetze sind Eingriffe in das Private, um unser Zusammenleben für alle besser zu gestalten: Wenn wir alles in Frage stellen, müssten wir zum Beispiel auch die Verkehrsregeln auf den Prüfstand stellen. Auch in der Zone 30 schreibt der Staat den Bürgern vor, wie schnell sie fahren dürfen.

