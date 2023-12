Landkreis Donau-Ries/Dillingen

vor 33 Min.

Wenn Jugendliche überlegen, ob man sich mit Cybermobbing strafbar macht

Plus Schon in vierten Klassen beleidigen sich Schüler teils per WhatsApp. Ein Richter versucht in Schulen über Straftaten aufzuklären, doch auch Eltern sind gefordert.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Waffen haben in Schulen nichts zu suchen, das ist etwas, worauf sich Eltern, Lehrer sowie Schüler einigen können. Sich Schaden zufügen, das ging allerdings früher und geht auch heute ohne Waffen, mit Worten, mit Taten. Doch bietet die Technik heutzutage noch viel mehr Möglichkeiten dafür. Deshalb gibt es die Kampagne "Mach dein Handy nicht zur Waffe", mit der die Bayerischen Ministerien für Justiz und Kultus aufklären wollen. Diese Aktion unterstützt auch das Augsburger Landgericht – doch es soll nicht nur eine abstrakte Kampagne sein. Daher schaltete sich kürzlich digital ein Richter in diverse Klassenzimmer in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen, um aufzuklären, um Fragen zu beantworten. Manche Äußerung der Schüler machte auch den Richter nachdenklich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mit dem Handy können Kinder und Jugendliche unbedacht selbst Straftaten begehen, wenn etwa Pornobilder an 13-Jährige geschickt werden. Aber junge Menschen können auch Opfer werden, wenn sich etwa Männer über falsche Profile an Jugendliche heranmachen. Für die Digitalkampagne setzen die Ministerien unter anderem auf den TikTok-Star Falco Punch, einer der einflussreichsten Influencer auf der Social-Media-Plattform. Doch um auch im persönlicheren Gespräch aufzurütteln, erzählte Michael Rauh, Richter am Landgericht, von Fällen aus dem realen Leben und ging auf Fragen der Schüler ein. Im Nachgang dieser Veranstaltung schilderten auch Schüler gegenüber unserer Redaktion, was sie erlebt haben. Ein Viertklässler erklärte, dass bei ihm in der Klasse etwa 30 Prozent der Kinder ein Handy hätten. Daher gebe dort bisher nicht so viele negative Erfahrungen. Er wisse aber, dass Beleidigungen per WhatsApp durchaus verschickt wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen