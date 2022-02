Landkreis Donau-Ries

vor 19 Min.

Ein Apfel für Liebhaber: Die Blenheimer Goldrenette

Plus Aromatischer Geschmack aus dem Schlosspark eines Herzogs: Was die Goldrenette aus Blenheim auszeichnet und wie man die Krone schneiden sollte.

Von Ralf Hermann Melber

In Schlachten auf dem Schellenberg und bei Höchstädt 1704 siegte der Herzog von Marlborough aus England. Im Englischen benennt man die Höchstädt-Schlacht nach dem nahen Blindheim: "Battle of Blenheim". Doch es gibt ein echtes "Blenheim". Im Schlosspark jenes Herzogs im englischen Woodstock wurde 1740 erstmals eine bestimmte Apfelsorte gefunden. Benannt wurde sie nach dem benachbarten Landsitz: Die "Goldrenette aus Blenheim" war geboren. Sie ist mit der Zeit auch in Deutschland heimisch geworden und wird nach wie vor von Baumschulen vertrieben.

