Landkreis Donau-Ries

Ein beliebter Gartenapfel aus dem ehemaligen Preußen: Prinz Albrecht

Plus Der Streuobstbaumerhalt ist in Bayern vermehrt in aller Munde. Welches Apfelbäumchen soll man nun pflanzen, um sich auf eine Krise einzustellen?

Von Ralf Hermann Melber Artikel anhören Shape

"Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen." Diesen Spruch legte 1944 ein Briefschreiber der "Bekennenden Kirche" kurz vor dem Zusammenbruch Nazi-deutschlands dem Reformator Martin Luther in den Mund. Tatsächlich dürfte der berühmte Satz nach übereinstimmenden Recherchen dem Württemberger Pietisten Johann Albrecht Bengel zuzuschreiben sein, der etwa 200 Jahre nach Luther lebte. Beide Bibelübersetzer beschäftigten sich durch ihre Arbeit naturgemäß mit Weltuntergangsszenarien.

"In Riedlingen steht ein Apfelbaum der Sorte Prinz Albrecht von Preußen"

Der Streuobstbaumerhalt ist in Bayern vermehrt in aller Munde. Man stemmt sich gegen Artenrückgang und Klimawandel, indem unter anderem fleißig Obstbäume gepflanzt werden. Welches Apfelbäumchen soll man nun pflanzen, um sich auf eine Krise einzustellen? Im Donauwörther Stadtteil Riedlingen entschied sich ein Gartenbesitzer für den Prinz Albrecht von Preußen, einen Herbsttafelapfel preußischer Herkunft. Ein Hofgärtner zog 1865 aus dem Sämling eines Kaisers Alexander (zu finden z. B. in Oettingen oder Rudelstetten) diese Sorte. Er benannte sie nach dem Besitzer des Schlosses Kamenz bei Glatz (Niederschlesien, heute Polen).

