Landkreis Donau-Ries

Manche Babys erblicken in einer Jurte das Licht der Welt

Plus An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus Christus. Hebammen aus dem Landkreis erzählen vom Wunder, wenn Babys geboren werden.

Ach dieser ganze Weihnachtsstress – Betriebsfeiern, Geschenke, Plätzchen. So mancher sehnt den Heiligen Abend herbei, weil dann endlich Schluss ist mit dieser hektischen Adventszeit, in der heuer gefühlt jeder Zweite auch noch krank war. Dabei geht es an Weihnachten doch eigentlich um etwas anderes: die Geburt von Jesus Christus, damals im Stall von Bethlehem. Bei einer Geburt in einem Stall war Hebamme Birgit Landwehr noch nicht dabei, dafür aber bei der in einer Jurte.

Als Jurte wird eigentlich das Zelt von Nomaden bezeichnet, in diesem Fall, den die Auhausenerin schildert, handelte es sich um einen stabileren Bau, umhüllt von einem festeren Stoff, eingebauten Fenstern und einem Parkettboden. Rund vier Meter Durchmesser habe die Jurte gehabt und für die schwangere Frau war sie ein sicherer Ort: Darin hatte die werdende Mutter zuvor schon mit ihrem Mann eine Zeit lang gewohnt. Birgit Landwehr berichtet, dass sich viele Frauen wünschten, an einem vertrauten Ort ihr Baby zu bekommen – dort, wo sie nichts beweisen müssen und nicht verurteilt werden, wo ihr Tempo das einzige ist, das zählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

