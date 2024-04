Eingeschränkter Zugverkehr im Donau-Ries-Kreis: Die Bahn muss zahlen

Plus Die Bundesnetzagentur beobachtet die Lage weiterhin, Kosten muss die DB übernehmen. Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer kritisiert die bayerische Regierung.

Seit dem 2. April muss so mancher Bahn-Pendler auf den Bus umsteigen. Das trifft diejenigen, die ziemlich früh Züge zwischen Nördlingen und Donauwörth nutzen wollen oder diejenigen, die am frühen Abend eine Verbindung von der Großen Kreisstadt in Richtung Ries benötigen. "Bus EV", Ersatzverkehr, steht in der Bahn-App. Grund dafür ist, wie berichtet, der Personalmangel bei der DB Infrago, weshalb die Stellwerke nur noch für eine Schicht besetzt werden können. Unsere Redaktion hatte auch über ein Vorermittlungsverfahren bei der Bundesnetzagentur berichtet – wie sieht die Behörde nun den Fall?

Ein Sprecher der Bundesnetzagentur schildert auf Anfrage, dass die DB Infrago die Einschränkungen bestätigt habe – die Bahntochter sei "nach ihren Angaben intensiv bemüht, nach Möglichkeit diese personalbedingten Einschränkungen der Streckenöffnungszeiten durch entsprechende Personalrekrutierungen zu beseitigen". Zudem wolle die DB Infrago den Zeitraum bis Dezember 2024 nicht vollständig ausreizen. Die Bundesnetzagentur selbst sieht derzeit keinen Anlass, in dem Fall zu handeln, da es eine Einigung zwischen der DB Infrago und den betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen gebe und die Bahn Kosten für die Beeinträchtigung zahle.