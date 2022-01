Vater will Bußgeld nicht zahlen: Schulverweigerer beschäftigen Kreis Donau-Ries

Ein Vater aus Donauwörth hat eine Beschwerde an den Bayerischen Landtag geschrieben. Er will seinen Sohn nicht in die Schule schicken, wenn der dort eine Maske tragen muss.

Seit September ist Julian* ein Schulkind – eigentlich. Denn im Unterricht war der Erstklässler aus Donauwörth noch kein einziges Mal. Seine Eltern lehnen das vorgeschriebene Testverfahren auf eine Corona-Infektion an Grundschulen ab und schicken ihr Kind deshalb nicht in die erste Klasse. Sie wollen Julian lieber zu Hause selber testen, halten es für eine Zumutung und unverhältnismäßig für ihren Sohn, im Unterricht eine Maske zu tragen. So sehr stören ihn die Vorgaben des Bayerischen Kultusministeriums, dass der Vater eine Beschwerde an den Bayerischen Landtag geschrieben hat. Die wurde vergangene Woche im Ausschuss für Bildung und Kultus behandelt.

Bis zum Spätherbst 2021 hatten Eltern in Bayern die Möglichkeit, ihr Kind zu Hause zu beschulen – via Internet. Doch spätestens seit den Allerheiligenferien gilt: Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren Eltern Corona-Tests beziehungsweise Masken verweigern, haben keinen Anspruch auf Distanzunterricht mehr. Wer also nicht am Unterricht teilnimmt, der verletzt die Schulpflicht. Einen Testzwang gibt es allerdings nicht. Kinder werden also nicht mit Hilfe der Polizei oder des Ordnungsamtes in die Schule gebracht und dort zwangsweise getestet. In bestimmten Ausnahmefällen kann zudem eine Beurlaubung erfolgen.

Wegen Masken- und Testpflicht nicht in der Schule: Eltern droht Bußgeld von mindestens 20 Euro pro Fehltag

Wer aber unentschuldigt fehlt, der muss mit einem Bußgeld rechnen – so auch die Eltern von Julian. Wie das Landratsamt Donau-Ries mitteilt, laufen derzeit 69 Bußgeldverfahren zu diesem Thema bei der Behörde. In 55 Fällen handle es sich um Berufsschüler, die der Schulpflicht nicht nachkommen. Die Gründe dafür werden meist nicht angegeben, teilt das Amt mit. Bei den sieben Grund-, den sechs Mittelschülern und dem einen Fall an einem Gymnasium sieht das anders aus. Dort werden laut Landratsamt als Gründe für Fehltage seit März 2020 überwiegend die Maskenpflicht und seit dem 8. November 2021 die Testpflicht an den Schulen genannt. Die Eltern müssten mindestens 20 Euro pro Fehltag ihres Kindes bezahlen.

Auch das Jugendamt muss sich mit Schulverweigerern beschäftigen, wie Leiter Adelbert Singer bestätigt. Man habe mit Querdenkern, Reichsbürgern oder vermeintlich verantwortungsvollen Impfkritikern zu tun, die ihre Kinder weder impfen noch testen lassen wollten und die sich auch gegen die Maske aussprechen. Es handle sich um rund fünf Familien, sagt Singer. Das Spektrum sei dabei sehr breit: Die einen Eltern würden sich zumindest die Aufgaben von der Schule geben lassen, damit das Kind weiterhin dem Unterricht folgen könne. Andere dagegen würden das gesamte Schulsystem in Deutschland nicht anerkennen.

Gesamtzahl der Schulverweigerer im Kreis Donau-Ries ist gering

Führt man sich die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler im Landkreis vor Augen, dann ist die Zahl der Schulverweigerer vergleichsweise gering. Darauf verweist Schulamtsdirektor Michael Stocker: "Bei fast 4700 Grundschulkindern liegt die Zahl der Testverweigerer im einstelligen Bereich." Gegen die Kinder selbst werden keine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen verhängt, betont Stocker, schließlich könnten die für die Testverweigerung nicht ursächlich verantwortlich gemacht werden.

Wie wichtig der Besuch einer Schule für Kinder ist, erklärt Margit Jeltsch, Leiterin der KJF Kinder- und Jugendhilfe Donauries. Jeltsch sagt, sie sei froh, dass die Schulen wieder auf seien und viele Schulleiter sich dafür einsetzen würden, dass das auch so bleibt. Denn Schule sei für Kinder und Jugendliche mehr als nur Lernen: Das sei der Ort, wo sie ihre Freunde träfen, wo sozialer Austausch stattfinde. Nicht allen Kinder stünden zu Hause die gleichen Ressourcen zur Verfügung, sagt Jeltsch. In der Schule könnten die Kinder und Jugendlichen auf die Ressourcen zurückgreifen, die die Gesellschaft zur Verfügung stellt. Schule sei ein wesentlicher Faktor für Normalität.

Die Antwort an den Donauwörther Vater, der an den Landtag geschrieben hatte, fällt eindeutig aus: Es gibt keine Ausnahme zur Testregel. Die Schulpflicht wurde verletzt und das Bußgeld ist zu bezahlen. Matthias Fischbach, der die Beschwerde im Ausschuss vorbereitet hat, sieht darin aber keine echte Lösung. Vielmehr, so der FDP-Abgeordnete aus Erlangen, müsse zusammen mit den Familien erreicht werden, dass die Kinder wieder zur Schule kommen.

*Name geändert