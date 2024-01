EnbW sieht erschwerte Energiewelt aus Sicht der Kunden

Energiekrise 2023 und gesetzliche Preisbremsen haben zu Unsicherheiten geführt. So will die EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (ODR) in die Zukunft blicken.

Die kontinuierlichen Änderungen im Bereich der Energieversorgung seitens des Gesetzgebers, wie beispielsweise beim Heizungsgesetz, erschweren die Energiewelt für die Kunden zunehmend. Spürbar sei dies durch eine unvergleichbare hohe Anzahl von Anfragen im Kundenservice gewesen, teilt die EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (ODR) in ihrem Jahresrückblick mit. Dadurch sei die Erreichbarkeit des Kundenservice der ODR zeitweise stark beeinträchtigt gewesen. Die ODR ist sich bewusst, dass die Servicequalität, die in dieser Zeit geboten wurde, unzureichend war. Sebastian Maier, Vorstand der EnBW ODR, betont: "Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die langen Wartezeiten, die sie in diesem Jahr erfahren haben. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Serviceleistungen zu verbessern.“

Insbesondere ist der markante Anstieg im Bereich der Energiewende bei der Netztochter Netze ODR zu erwähnen. Die Anfragen zur Anmeldung erneuerbarer Energieanlagen haben sich im Vergleich zu 2018 verfünffacht. Mit über 8500 Anfragen und einer Leistung von über 1,2 GW sahen wir eine erhebliche Zunahme, die zuweilen Engpässe in den Prozessen verursachte. Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, reagierte die ODR proaktiv und plant Anpassungen der Prozesse sowie Investitionen in die Digitalisierung.

35 Millionen Euro sollen im Netzausbau investiert werden

Neben dem Boom in der Energiewende wurden der Netzausbau und Innovationen konsequent vorangetrieben. Die Investitionen in den Netzausbau beliefen sich 2023 bereits auf rund 30 Millionen Euro. Für die kommenden Jahre ist eine weitere Steigerung geplant, mit einem Investitionsvolumen von 35 Millionen Euro für das Jahr 2024 und annähernd 90 Millionen Euro bis 2030. Diese Investitionen sind von entscheidender Bedeutung, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Trotz Herausforderungen durch Störungen im Strom- und Gas-Netz hat die ODR ihre schnelle und effiziente Reaktionsfähigkeit unter Beweis gestellt. Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zu jeder Tages- und Nachtzeit ihr Bestes gegeben, um die Strom- und Gasversorgung unserer Kunden schnellstmöglich wiederherzustellen. Auch über die Weihnachtsfeiertage waren wieder zahlreiche Mitarbeiter im Einsatz, um Sturmschäden im Stromnetz in Dunstelkingen oder Möttingen zu beheben.

Bürgerenergiemodell steht bei der EnBW ODR im Fokus

Ein weiteres wichtiges Ziel der EnBW ODR ist die aktive Bürgerbeteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien. Durch das Bürgerenergiemodell sollen gemeinsam mit Bürgern und Kommunen besondere Erneuerbare-Energie-Anlagen entstehen. Die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, sich über Bürgergenossenschaften an den Anlagen zu beteiligen. Die lokale Wertschöpfung erhöht die Akzeptanz für die Projekte. Sebastian Maier betont die Bedeutung der Bürgerbeteiligung: "Die Energiewende kann nur erfolgreich gelingen, wenn alle - Kommune, Unternehmen, Bürgerschaft - gemeinsame Wege gehen. Uns bleibt nicht viel Zeit, um die Klimaziele zu erreichen." Maier unterstreicht, dass die Menschen vor Ort durch ihre Beteiligung nicht nur von den finanziellen Vorteilen profitierten, sondern auch zur Erhöhung der Akzeptanz in der Bevölkerung beitragen würden. (AZ)

