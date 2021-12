Erste Omikron-Verdachtsfälle im Landkreis Donau-Ries

Plus Im Landkreis Donau-Ries sollen sich Bürger mit der Coronavirus-Variante Omikron angesteckt haben. Woher die Infektionen kommen könnten und was das Gesundheitsamt dazu sagt.

Während in den Nachbarlandkreisen die ersten Fälle der Coronavirus-Variante Omikron bestätigt worden sind, verzeichnet auch das Gesundheitsamt im Landkreis Donau-Ries erste Verdachtsfälle. Es soll sich eine größere Gruppe im Skiurlaub angesteckt haben.