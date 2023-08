Landkreis Donau-Ries

Eva Lettenbauer im Interview: Die Grünen wollen in Bayern regieren

Plus Die Landesvorsitzende der Grünen sagt: Über den Koalitionspartner der CSU nach der Wahl entscheiden in Bayern die Wählerinnen und Wähler, nicht Markus Söder.

Von Bernd Schied

Frau Lettenbauer, wie fällt die Bilanz Ihrer ersten Periode als Landtagsabgeordnete aus?



Eva Lettenbauer: Für mich ist es ein Privileg, Volksvertreterin zu sein. Ich nehme die Aufgabe sehr ernst. Sie macht mir große Freude. Aus dem Landkreis konnte ich in den vergangenen fünf Jahren sehr viele Anliegen mit nach München nehmen.

Als Vertreterin einer Oppositionspartei hatten Sie aber keinerlei Einfluss auf die Regierungsarbeit. War das nicht ziemlich frustrierend?



Lettenbauer: Es waren in der Tat keine positiven Erfahrungen. Die Regierungsfraktionen haben so gut wie jede Idee aus der Opposition abgelehnt, was ich sehr schade fand. Wir sind alle Vertreter des Volkes und sollten zusammenarbeiten. Dennoch haben wir Grüne sehr viel Druck gemacht, sodass die Staatsregierung manche Idee, wie ein Klimaschutzgesetz, das aber noch viel zu unverbindlich ist, von uns aufgenommen hat.

