Fahrgäste üben Kritik an der Bahn: "Flexibilität geht komplett verloren"

Plus Kein Zug mehr ganz früh, keiner am Abend: Pendler auf der Strecke Donauwörth-Nördlingen müssen sich umstellen. Mancher überlegt, nun den Führerschein zu machen.

Noch fährt er an diesem Donnerstagabend am Nördlinger Bahnhof ein, der blau-weiße Zug von Go-Ahead. Doch es ist schon nach 18 Uhr und ab dem 2. April wird dieser Zug um diese Uhrzeit nicht mehr nach Nördlingen kommen - so der aktuelle Stand nach den Plänen von DB Infrago. Denn aufgrund des Mangels an Fahrdienstleitern können, grob gesagt, nur noch Züge von kurz vor sechs bis nicht einmal mehr 18 Uhr auf der Strecke zwischen Donauwörth und Nördlingen fahren - möglicherweise bis Mitte Dezember. Das stellt Bahnfahrende vor Probleme.

Etwa eine 31-jährige Nördlingerin, die in Donauwörth arbeitet. Sie habe keine ganz festen Arbeitszeiten, manchmal fährt sie morgens gegen 6 Uhr los - doch dass künftig weniger Züge fahren, schränkt sie deutlich ein: "Die Flexibilität geht jetzt komplett verloren. Ich bin angewiesen auf den Zug", sagt sie. Als letztens einmal eine Verbindung ausgefallen ist, wären um diese Zeit auch viele Schüler noch unterwegs gewesen. Die junge Frau kritisiert die Bahn, die sich offensichtlich "alles erlauben" könne - mit Go-Ahead selbst sei sie aber zuletzt zufrieden gewesen.

