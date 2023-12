Landkreis Donau-Ries

Familienstress an Weihnachten? Muss nicht sein! Eine Expertin gibt Tipps

Plus Clarissa Zurke berät für die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg Familien. Im Interview verrät sie, wie man an Weihnachten friedlich feiert.

Von Martina Bachmann

Frau Zurke, Sie beraten für die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg Familien. Warum lassen sich nach Weihnachten so viele Ehepaare scheiden?



Clarissa Zurke: Die Erwartungen sind oft zu hoch. Jeder will ein schönes Fest. Doch wer sich den besten Baum, die schönsten Geschenke und das leckerste Essen wünscht, der wird oft enttäuscht. Wenn Paare zuvor schon ein Problem haben, dann bringt solch ein Fest oft das Fass zum Überlaufen. Übrigens haben Familien davon erzählt, während Corona ein deutlich entspannteres Weihnachtsfest gehabt zu haben: Da konnte man den ganzen Tag im Schlafanzug auf der Couch verbringen.

Liegt es vielleicht auch daran, dass wir an Weihnachten alle wieder Kinder werden? Und den Erwartungen unserer Eltern gerecht werden wollen?



Zurke: Das kann ich Ihnen so allgemein nicht beantworten. Jede Familie ist einzigartig. Aber angenommen, Sie setzen sich unter Druck, um den Erwartungen Ihrer Eltern gerecht zu werden: Wir haben immer die Wahl. Will ich an Weihnachten für meine Kinder die Mama sein? Oder will ich wieder Kind sein? In beiden Fällen gilt: Es ist wichtig, alles gut zu planen. Zum Beispiel könnte man an Heiligabend mit der eigenen kleinen Familie feiern, am nächsten Tag zu den einen und dann zu den anderen Großeltern fahren. Davon abgesehen, gibt es Menschen, die sehr gerne an Weihnachten zusammenkommen und sich darauf freuen, ihre Familien zu treffen.

