FDP-Kandidat Ludwig: "Alle Parteien der Ampel haben ihr Fett wegbekommen"

Plus Die FPD fliegt aus dem Landtag, Direktkandidat Tim Pascal Ludwig vermutet, dass die Ampel-Regierung aufs Ergebnis ausgewirkt hat. Wie er sein Abschneiden sieht.

Eine Wahlparty hatte Tim Pascal Ludwig nicht geplant und am Sonntagabend gab es für ihn und seine Partei auch nichts zu feiern – erste Prognosen sahen die FDP bei rund drei Prozent, die somit klar die Fünf-Prozent-Hürde verfehlte. „Drei Prozent ist krass, es sieht nicht gerade gut aus“, sagt Ludwig am Wahlabend unserer Redaktion: „Da brauchen wir uns nichts vormachen.“ Warum hat es nicht für mehr gereicht?

Ludwig vermutet, dass die Politik der Ampel-Koalition verantwortlich sei: „Man sitzt mit im Boot, das spiegelt sich auch schnell wider, wenn ein bisschen Unzufriedenheit herrscht.“ Bei Wahlkampfveranstaltungen hätten viele Menschen ihm geschildert, dass sie mit dem Kurs in der Migrationspolitik unzufrieden seien.