Fischereischein: Vermeintlicher Betrüger könnte selbst betrogen worden sein

Plus Ein Angler steht vor Gericht, weil er im Landkreis zu Unrecht fischte. Aber der Mann wurde wohl selbst Opfer eines größeren Betrugs. Wohin eine Spur führt.

Natürlich benötigt ein Angler die richtige Ausrüstung: Ohne Angelrute, Köder und Kescher bekommt man normalerweise keinen Fisch aus Wörnitz und Donau. Doch damit der Fischfang auch rechtmäßig abläuft, müssen Anglerinnen und Angler hierzulande einen Fischereischein vorweisen können. Das tat ein Mann im Landkreis auch, als ihn die Polizei im vergangenen Jahr erwischte – doch sein Dokument war gefälscht. Vor Gericht stellt sich der Fall aber womöglich anders dar, als zunächst angenommen.

Denn Staatsanwältin Anna-Lena Pilsel geht vor dem Nördlinger Amtsgericht zunächst von Folgendem aus: Der 53-Jährige beschaffte sich laut Anklage einen falschen Prüfungsnachweis von einem Fischereiverein. Demnach habe er im Jahr 2021 eine Prüfung absolviert. Damit ließ er sich eine Jahreskarte zum Fischen in der Region ausstellen und zeigte seinen Schein auch bei einer Kontrolle durch die Polizei vor. Urkundenfälschung, lautet der Vorwurf. Doch der 53-Jährige präsentiert vor Gericht eine andere Version.