Gas-Notstufe – wie die Abgeordneten jetzt reagieren

Plus Wohin treiben die Gas-Preise? Und: Wird es einen Deckel geben? Die Volksvertreter aus der Region äußern sich zu dem brisanten Thema.

Gaskunden machen sich Sorgen: Am Donnerstag hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Stufe des Notfallplans Gas aktiviert. Hintergrund sind die eklatant verringerten Liefermengen aus Russland. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen mit deutlich höheren Kosten für Gas rechnen. Die Redaktion befragte Abgeordnete aus der Region, wie sie nun mit der Lage umgehen – und wofür sie sich im Sinne der Bürger vor Ort einsetzen wollen. Schließlich dürften nach Aussagen von Erdgas Schwaben über 40 Prozent der nordschwäbischen Haushalte am Gasnetz hängen. Fossile Energieträger geben nach wie vor den Takt vor: Vier von fünf Heizungen im Landkreis Donau-Ries werden mit Erdgas oder Öl betrieben.