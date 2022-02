Gegen Stromausfälle: Lechwerke schneiden Bäume zurück

Um Stromausfällen vorzubeugen, führen die Lechwerke im Landkreis Donau-Ries bis Februar Baumarbeiten durch. Was Anwohner wissen müssen.

Die Lechwerke Verteilnetz Gesellschaft (LVN) wollen als Betreiber des regionalen Stromverteilnetzes aktiv Stromausfällen vorbeugen: Mit Motorsäge und Astschere werden Bäume und Sträucher entlang der Stromleitungen zurückgeschnitten – beziehungsweise je nach Gehölzart ebenerdig gekürzt. Auf diese Weise vermeidet die LVN laut einer Pressemitteilung, dass Äste zu nah an Leitungen wachsen und dadurch aufgrund von Stromüberschlag oder bei schlechter Witterung die Stromversorgung beeinträchtigen können. 17 Spezialunternehmen aus der Region, darunter Garten- und Landschaftspflegebetriebe sowie Forstbetriebe, kommen dabei zum Einsatz. Auch im Landkreis.

Baumarbeiten der Lechwerke im Landkreis Donau-Ries

Die Maßnahmen finden im Einklang mit den geltenden Bestimmungen des Natur- und Vogelschutzes statt. Daher werden die Trassenpflegearbeiten in der vegetationsarmen Winterzeit und vor Beginn aller relevanten Vogelbrutzeiten durchgeführt. Die Firmen sind von Oktober bis Februar im LVN-Netzgebiet unterwegs, um die Ausastarbeiten vorzubereiten und umzusetzen.

Anwohner würden von den Arbeiten in der Regel nichts merken, teilen die Lechwerke in einer Pressemitteilung mit. Gewöhnlich könnten die Ausastarbeiten durchgeführt werden, ohne dass die Leitungen abgeschaltet werden. Falls trotzdem einmal vorübergehend einzelne Leitungsabschnitte spannungslos geschaltet werden müssten, informiere die LVN betroffene Haushalte vorab. Die Abschaltungen dauern zumeist nur wenige Minuten. Aus Sicherheitsgründen warnt LVN Grundstücksbesitzer davor, Bäume, die zu nahe an Stromleitungen herangewachsen sind, selbst zurückzuschneiden. Stattdessen solle man sich an den Verteiler wenden. Die Kontaktdaten finden sich auf www.lew-verteilnetz.de/ansprechpartner. (AZ)