Landkreis Donau-Ries

Gemeinsam die Last tragen: Für die Nazis war das nicht nötig

Plus In den Rieser Dörfern und auch in Nördlingen gab es früher Viehversicherungsvereine. Starb einem Bauern ein Tier, dann trugen alle den Verlust mit.

Von Manfred Luff

Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, wie eng früher die Verbindung der bäuerlichen Bevölkerung zu ihren Tieren war. Besonders die Kuh, von der in fast jedem Stall ein paar Exemplare standen, war nicht nur Milchlieferant, sondern in den kleinbäuerlichen Betrieben auch wertvoller Arbeitshelfer. Als Einspannkühe zogen sie bis in die Nachkriegszeit Pflug, Egge und Wagen. Sie waren auch weit genügsamer als die Pferde, das Statussymbol der großen Bauern.

Das Vieh stellte natürlich auch einen beträchtlichen Wert des bäuerlichen Vermögens dar. Der Verlust eines Tieres durch Krankheit oder Notschlachtung aufgrund einer Verletzung war für die bäuerliche Familie wohl zu allen Zeiten tragisch. Als landwirtschaftliche Selbsthilfeeinrichtung bildeten sich bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts sogenannte Viehversicherungsvereine, bei denen alle gemeinsam die Last des Einzelnen trugen.

