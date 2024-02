Gewässerrandstreifen: Jetzt beginnt die Widerspruchs-Frist

Seit Jahren sind die grünen Streifen entlang der Gewässer Pflicht, jetzt sind die Karten des Wasserwirtschaftsamtes für den Kreis Donau-Ries im Internet einsehbar.

Bayernweit finden aktuell Kartierungen zur Erstellung einer Gewässerrandstreifenkulisse durch die Wasserwirtschaftsverwaltung statt. Die Kulisse dient betroffenen Landwirten und Landwirtinnen als Hilfestellung und soll in Fällen, in denen die Einstufung nicht eindeutig ist, laut Wasserwirtschaftsamt "für Sicherheit und Klarheit sorgen". Im Landkreis Donau-Ries konnte die Begehung und Beurteilung der Gewässer in den letzten Wochen durch Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth abgeschlossen werden.

Insgesamt wurden in den vergangenen Monaten rund 1700 Kilometer Gewässer dritter Ordnung begangen und hinsichtlich einer Gewässerrandstreifenpflicht geprüft. Die Überprüfung hat ergeben, dass davon gut 73 Prozent gewässerrandstreifenpflichtig sind. Das Einhalten von Gewässerrandstreifen wurde durch das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“ und der daraus resultierenden Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes zum 1. August 2019 zur Pflicht.

Fünf Meter Randstreifen müssen eingehalten werden

Die acker- und gartenbauliche Nutzung auf einem mindestens fünf Meter breiten Streifen ab Uferlinie ist nach Artikel 16 des Bayerischen Naturschutzgesetzes „in der freien Natur entlang natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender oder stehender Gewässer“ verboten. Keine Gewässerrandstreifen sind demnach an künstlichen Gewässern, Be- und Entwässerungsgräben, Straßenseitengräben und sogenannten „grünen Gräben“ einzuhalten. Das Ergebnis der aufwendigen Kartierung wurde den im Landkreis zuständigen Behörden und Verbänden in einer Besprechung am 20. Februar vorgestellt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Kartierentwürfe stehen ab sofort als Vorabinformation auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth (www.wwa-don.bayern.de) für jedes Gemeindegebiet im Landkreis Donau-Ries zur Verfügung. Innerhalb einer sechswöchigen Frist bis zum 3. April 2024 können Betroffene Einwendungen beim Wasserwirtschaftsamt einsenden. Die offizielle Veröffentlichung der Kulisse erfolgt im Juli dieses Jahres durch das Landesamt für Umwelt (LfU) im UmweltAtlas Bayern.

Die Pflicht gilt bereits seit 2019

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bearbeitet als nächstes den Landkreis Aichach-Friedberg. Grundsätzlich gilt die Pflicht zur Einhaltung von Gewässerrandstreifen an natürlichen Gewässern bereits seit dem 1. August 2019. Sind die Verhältnisse bei Gräben oder künstlich aussehenden Gewässern unklar, gilt vorerst keine Randstreifenpflicht. Eine abschließende Beurteilung durch die Wasserwirtschaftsverwaltung müsse abgewartet werden, so die Behörde.

Lesen Sie dazu auch

Der Bayerische Bauernverband (BBV) sieht die Regelung zu den Gewässerrandstreifen seit jeher kritisch, wie Kreisobmann Karlheinz Götz auf Nachfrage der Redaktion sagt; "Wir empfinden das als Eingriff in das Eigentumsrecht." Die Ausweisung der Randstreifen habe letztlich eine Wertminderung der betroffenen Grundstücke zur Folge. Bei den Kartierungen im Kreis Donau-Ries werde es "an einigen Stellen Diskussionspunkte geben". Die meisten Eintragungen würden aber wohl so durchgehen. Trotzdem, so betont der BBV-Mann: "Widerspruch ist legitim." (hilg, AZ)