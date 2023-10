Go-Ahead fährt in den Nächten am Wochenende nur bis Möttingen

Wegen Bauarbeiten müssen Fahrgäste von Go-Ahead in den Nächten auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Der Zug aus Aalen entfällt.

Zwischen dem 6. und dem 8. Oktober fährt der nächtliche Zugverkehr zwischen Donauwörth und Aalen nur eingeschränkt. Wie der Betreiber Go-Ahead mitteilt, enden die Züge 57186 und 94472 von Donauwörth kommend bereits in Möttingen. Der Zug 94469 in der Gegenrichtung entfällt in beiden Nächten.

Go-Ahead hat Schienenersatzverkehr beauftragt

Der Grund dafür sind Bauarbeiten im Abschnitt zwischen Nördlingen und Aalen. Für einen Schienenersatzverkehr (SEV) ist gesorgt; als Alternative dienen Großraumtaxis. Go-Ahead teilt für den SEV folgende Zeiten mit: Der SEV startet sowohl am Samstag als auch am Sonntag in Aalen um 21.55 und um 22.55 Uhr. Die Ankunft in Nördlingen ist für 23.10 bzw. 0.10 Uhr geplant. Für die Fahrgäste, die um 23.10 Uhr in Nördlingen ankommen, stehen Großraumtaxis bereit, die um 23.30 Uhr von Möttingen in Richtung Donauwörth fahren werden.

Fahrgäste, die von Möttingen nach Aalen fahren, können an beiden Tagen um 0.05 Uhr am Möttinger Bahnhof in den Bus umsteigen. Die geplante Ankunft in Aalen ist um 1.30 Uhr. (AZ)

