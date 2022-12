Go-Ahead: Jetzt fallen noch mehr Züge auf der Riesbahn aus

Zunächst fuhren die alten Züge der Riesbahn meist noch, jetzt gibt es auch hier Ausfälle, wie Go-Ahead verkündet. Bis 1. Januar müssen Fahrten ausgedünnt werden.

Die schlechten Nachrichten für Fahrgäste von Go-Ahead reißen nicht ab: Auch auf der Riesbahn kommt es zu Zugausfällen. Nachdem die Fahrzeuge der von Go-Ahead angeheuerten Subunternehmen zunächst noch fuhren, fallen nun auch hier Züge weg, wie Go-Ahead bekannt gibt.

Bereits am Wochenende seien etliche Fahrten wegen eines Lokschadens und weiterer Schäden aufgrund des Frostes ausgefallen. Go-Ahead verkündete nun ein neues Betriebskonzept. Montags bis donnerstags werden vor allem am Morgen und am Abend Züge ausfallen, freitags wird der Takt ausgedünnt und am Wochenende müsse ein gesamter Fahrzeugumlauf gestrichen werden.

Fahrten auf der Riesbahn im Landkreis Donau-Ries werden reduziert

Go-Ahead-Pressesprecher Winfried Karg schildert im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Riesbahn grundsätzlich mit drei Zügen gefahren werde. Das Unternehmen, das zwei Züge stelle, habe aktuell Probleme, daher habe man hier die Fahrten reduziert. Der Freistaat forderte angesichts des Chaos am Dienstag schnelle Verbesserungen.

Karg gibt auch Auskunft zum Alter der Züge. Die Loks der Züge auf der Riesbahn seien um die 1990er-Jahre gebaut worden, die Waggons selbst stammten wohl aus den 70er-Jahren, wurden aber modernisiert. Welche Schäden genau aufgetreten sind, kann Karg nicht sagen. Weitere Ausfälle befürchte man aktuell nicht, dennoch könne man nichts ausschließen. Der aktuelle Fahrplan gilt bis 1. Januar, ab dem 2. Januar sollen die Züge voraussichtlich wieder komplett eingesetzt werden können.

Folgende Züge entfallen auf der Riesbahn zwischen Aalen und Donauwörth bis voraussichtlich 1. Januar 2023:

Montags bis Donnerstags

Nördlingen (Abfahrtsbahnhof, in Richtung Donauwörth ), 5.25 Uhr (Abfahrtsuhrzeit)

(Abfahrtsbahnhof, in Richtung ), 5.25 Uhr (Abfahrtsuhrzeit) Nördlingen (nach Aalen), 18.38 Uhr

(nach Aalen), 18.38 Uhr Aalen, 19.14 Uhr

Donauwörth , 21.05 Uhr

, 21.05 Uhr Aalen (bis Nördlingen ), 22.34 Uhr

Freitags

Nördlingen (nach Donauwörth ), 5.25 Uhr

(nach ), 5.25 Uhr Donauwörth (bis Nördlingen ), 6.07 Uhr

(bis ), 6.07 Uhr Nördlingen (nach Aalen), 18.38 Uhr

(nach Aalen), 18.38 Uhr Aalen, 19.44 Uhr

Donauwörth 21.05 Uhr

21.05 Uhr Aalen (bis Nördlingen ), 22.34 Uhr

Samstags

Nördlingen (nach Aalen), 6.41 Uhr

(nach Aalen), 6.41 Uhr Aalen, 7.34 Uhr

Donauwörth , 9.06 Uhr

, 9.06 Uhr Aalen, 10.34 Uhr

Donauwörth , 12.12 Uhr

, 12.12 Uhr Aalen, 13.34 Uhr

Donauwörth , 15.12 Uhr

, 15.12 Uhr Aalen, 16.34 Uhr

Donauwörth , 18.12 Uhr

, 18.12 Uhr Aalen, 19.34 Uhr

Donauwörth , 21.05 Uhr

, 21.05 Uhr Aalen (bis Nördlingen ), 22.34 Uhr

Sonntags