Eis zwingt Züge von Go Ahead zum Stillstand

Das Bahnunternehmen Go-Ahead stellt aufgrund von Blitzeis den Zugbetrieb größtenteils ein.

Go-Ahead stellt am Mittwochnachmittag den Betrieb seiner Züge größtenteils ein. Mehrere Züge von Go Ahead Bayern seien am Nachmittag aufgrund des Blitzeises liegengeblieben, zum Teil auf offener Strecke, wie es in einer Pressemitteilung heißt. "Wir können daher den Betrieb derzeit nur noch auf der Strecke Memmingen-Lindau aufrechterhalten und mussten alle anderen Strecken vorübergehend einstellen." Der Betrieb von Go-Ahead Baden-Württemberg sei davon unberührt. Blitzeis an der Oberleitung beeinträchtige den Zugverkehr.

Wie Pressesprecher Winfried Karg auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt, sei es wohl ein Problem, das die Züge von Go Ahead betreffe. "Die Elektrik der Züge verträgt die vereisten Oberleitungen nicht", sagt Karg. Da bereits einige Züge liegengeblieben sind und die Fahrgäste von der Feuerwehr gerettet werden mussten, habe das Unternehmen entschieden alle Züge in die Bahnhöfe zu holen. Deshalb stehen nun sämtliche Züge von Go Ahead in den Bahnhöfen zwischen München, Augsburg, Donauwörth und Treuchtlingen. "Wann es weitergeht, können wir nicht zuverlässig sagen", sagt Karg.

Immerhin könnten die Fahrgäste, die sich in den Zügen befinden bleiben, sich aufwärmen "und ihre Handys aufladen", so Karg. Klares Ziel sei es Fahrgäste so sicher wie möglich und so gut und schnell wie möglich weiterzubringen."

Man rate bis auf Weiteres von Bahnfahrten auf den Strecken von Go-Ahead Bayern ab und werde weiter über die Situation informieren. (AZ)