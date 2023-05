Apfelserie: Golden Delicious ist die weltberühmteste der alten Sorten

1890 ist die Sorte aus einem Sämling in den USA entstanden. Sie ist die am meisten verbreitete. Doch sie hat auch besondere Nachteile.

"Er schmeckt vom eigenen Baum ganz anders, aber auch viel besser als aus dem Supermarkt", sagt eine Baumbesitzerin aus Kleinsorheim über ihre lagerfähigen Äpfel. Die Geschmacksprobe beseitigt letzte Ungewissheit: Es handelt sich um Früchte des Golden Delicious. Diese leicht erhältliche, allseits bekannte Sorte ist um 1890 aus einem Sämling in den USA entstanden – entdeckt in West Virginia, das in dem ebenfalls weltberühmten Lied "Take me home, country roads" erwähnt wird.

Eine Baumschule verbreitete die Apfelbäume ab 1916. Der Siegeszug des Massenträgers erfolgte Jahrzehnte später auch in Deutschland. In den Züchtungen seit ungefähr 1920 gehört Golden Delicious neben einer Handvoll weiterer Apfelsorten zu den absolut vorherrschenden genetischen Vorfahren. In Pomologenkreisen ist sogar von einer "Inzucht" die Rede. So ist Golden Delicious bei der tschechischen Sorte "Merkur" fünfmal eingekreuzt worden. Elstar, Jonagold, Topaz und viele andere haben ebenfalls Erbmerkmale des Amerikaners in sich, von dem es mehrere Typen gibt, ebenso die Mutante Red Delicious, die zum Beispiel in Utzwingen gut gedeiht.

Apfelsorte Golden Delicious: Der jährliche Schnitt ist zu empfehlen

Schon an vorjährigen Langtrieben kommt es zu Fruchtbildungen, doch die Qualität am Kurzholz zweijähriger Langtriebe ist besser. Beim unbedingt zu empfehlenden jährlichen Schnitt ist auf die Neubildung von Fruchtholz zu achten. Jene Kleinsorheimerin weiß den Abbau der Fruchtqualität zu bestätigen, denn ihr Altbaum hatte sich in den letzten Jahren "abgetragen" und bedurfte einer gewissen Verjüngung.

Golden Delicious ist sehr anfällig für Schorf, Viren und Elsinoe-Blattflecken. Für die Chemieindustrie wurde der Siegeszug dieses Apfels hinsichtlich Pflanzenschutzmitteln oder Fungiziden sicherlich eine zusätzliche Einnahmequelle. Golden Delicious vererbte an viele Nachkommen oftmals nicht nur diese Eigenschaften, sondern ist wegen seiner fast hundertprozentigen Unverträglichkeit für Menschen mit Apfelallergie mit hauptverantwortlich für etwa drei Millionen Personen in Deutschland, die von dieser leidigen Problematik ein Lied singen können. Geht man von vielleicht 20.000 Apfelsorten weltweit aus, so sind Golden bzw. Red Delicious mit am meisten verbreitet.

Steckbrief:

Baum: mittelstarker Wuchs mit mitteldichter Verzweigung, früher und hoher Ertrag – Fruchtausdünnung empfohlen, bevorzugt warme Böden bis 300 Meter

mittelstarker Wuchs mit mitteldichter Verzweigung, früher und hoher Ertrag – Fruchtausdünnung empfohlen, bevorzugt warme Böden bis 300 Meter Blüte: mittel bis lange anhaltend, guter Pollenspender, hoher Pollenanteil, teils selbstbefruchtend

mittel bis lange anhaltend, guter Pollenspender, hoher Pollenanteil, teils selbstbefruchtend Schale : hell gelbgrün bis hell rötlichgelb, hart und fest (daher gute Transportfähigkeit)

: hell gelbgrün bis hell rötlichgelb, hart und fest (daher gute Transportfähigkeit) Frucht: mittelfest, gelblich, saftig, edelaromatisch und süßaromatisch (sofern gut ausgereift)

mittelfest, gelblich, saftig, edelaromatisch und süßaromatisch (sofern gut ausgereift) Pflückreife: Ende Oktober

Ende Oktober Genussreife: frühestens Ende Oktober

frühestens Ende Oktober Haltbarkeit: circa März, je nach Lager

Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.