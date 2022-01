Haben wir die Kinder und Jugendlichen wirklich im Blick?

Plus Sobald es die Infektionslage zulässt, müssen auch im Landkreis Donau-Ries Kinder- und Jugendparlamente tagen, fordert Martina Bachmann in ihrem Kommentar.

Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen fast zwei Jahren der Corona-Pandemie immens zurückstecken müssen. Und das müssen die Verantwortlichen von Stadt, Kreis, Land und Bund würdigen. Sobald es die Infektionslage zulässt, müssen die Anliegen der Kinder und Jugendlichen öffentlich angehört werden, Kinder- und Jugendparlamente auch im Landkreis Donau-Ries tagen. Denn ansonsten klagt die junge Generation zu Recht, eben keine Rechte zu haben.