Hass im Tik-Tok-Video: Razzia im Landkreis Donau-Ries

Die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt haben eine bayernweite Aktion gegen Hatespeech durchgeführt – auch im Kreis Donau-Ries.

An diesem Donnerstag gab es eine bayernweite Aktion gegen Hasskriminalität, im Rahmen derer die Polizei mehrere Anwesen durchsucht hat. Das berichten die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt in einer Pressemitteilung. Darin heißt es, fehlender Respekt, aber auch verbale und tätliche Angriffe seien in unserer Gesellschaft mittlerweile fast täglich feststellbar. Im Rahmen zur Bekämpfung solcher Hasskriminalität habe eine europaweit konzertierte Aktion stattgefunden.

In ganz Bayern habe es Vernehmungen und Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt 33 Beschuldigte gegeben. Anlass seien in der Regel volksverhetzende Texte auf Social-Media-Plattformen gewesen.

Hasskriminalität: Durchsuchung im Landkreis Donau-Ries

Im Bereich des Präsidiums Schwaben Nord richtete sich die Aktion gegen mehrere Personen aus den Landkreisen Augsburg und Donau-Ries. Eine Durchsuchung fand im Landkreis Donau-Ries statt, wie eine Präsidiums-Sprecherin schilderte. Es sei um einen Fall von "Belohnung und Billigung von Straftaten" gegangen. Dabei handle es sich um ein Tik-Tok-Video, so die Generalstaatsanwaltschaft München gegenüber unserer Redaktion.

Insgesamt geht es um fünf Beschuldigte aus den beiden Landkreisen, die vernommen wurden, weitere Vorwürfe, die im Raum ständen, seien Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Aktionen. Die Taten hingen aber nicht zusammen, schildert ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg.

Das müssen Sie zu TikTok wissen 1 / 4 Zurück Vorwärts TikTok ist eine Videoplattform, auf der Menschen vertikale Kurzvideos hochladen, bearbeiten und mit Hilfe von Musik kreativ verarbeiten können.

Hinter der App steht Bytedance. Das Unternehmen wurde 2012 von Zhang Yiming gegründet. Der Technologiekonzern hat Musical.ly Ende 2017 übernommen und dafür 800 Millionen US-Dollar (rund 700 Millionen Euro) bezahlt.

Im September 2021 hat die Videoplattform, nach eigenen Angaben, die Schwelle von mehr als einer Milliarde monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern überschritten.

Kritik erfährt TikTok aufgrund des Daten- und Jugendschutzes. Da die App vermehrt von Minderjährigen genutzt wird, ist sie auch anfällig für Meinungsmanipulation dieser jungen Zielgruppe. Auch für die Zensur politischer und religiöser Themen wird TikTok kritisiert.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wird in einer Mitteilung wie folgt zitiert: "Unsere Ermittler verfolgen jeden Hinweis auf strafbare Hetze. Es gilt, die Täter umgehend zu bestrafen und auch andere potentielle Hetzer abzuschrecken." Der Innenminister warnte davor, Hetze im Netz als Kavaliersdelikt abzutun: "Hassbotschaften sind nicht nur an sich für die Betroffenen höchst belastend. Hetze kann auch die Vorstufe einer weiteren gefährlichen Eskalation sein, entweder durch den Hetzer selbst oder weil sich andere anstacheln lassen." Deshalb müsse dem widerlichen Treiben schnell ein Riegel vorgeschoben werden, heißt es. Zudem setze Herrmann auf die akribische Auswertung sichergestellter Beweismittel. "Dadurch erhoffen wir uns auch neue Ermittlungsansätze zu weiteren Taten und Tätern." (AZ/jltr)