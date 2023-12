Hochwasser im Landkreis Donau-Ries: Diese Straßen sind gesperrt

In Harburg erreicht der Pegel der Wörnitz noch immer Meldestufe zwei. Bei Löpsingen tut die Flutmulde ihren Dienst. An der Donau in Donauwörth gibt es Entwarnung.

Wahre Wassermassen führen die Flüsse und Bäche in der Region in diesen Tagen mit sich. Das hat Folgen: Für den Landkreis Donau-Ries gab es auch am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen. Herausgegeben wurde sie um 10 Uhr vom Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth. Laut der Behörde wird die Hochwasserlage an der Wörnitz auch am Mittwoch noch andauern.

In der Meldung des Amtes heißt es, dass die Wörnitz im Oberlauf - konkret am Pegel Gerolfingen - immer noch die Meldestufe eins erreiche. Allerdings gebe es bereits eine fallende Tendenz, gleiches gelte für den Pegel in Harburg. Dort gilt am 26. Dezember noch Meldestufe zwei. Sie bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden, leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen sind möglich. Der Pegel in Harburg hatte an Heiligabend nachmittags mit 4,45 Meter seinen Höchstwert erreicht. In Donauwörth war der Pegel der Donau laut dem Wasserwirtschaftsamt bereits wieder unter den Meldebeginn gesunken, ein Wiederanstieg wird nicht erwartet.

33 Bilder Hochwasser im Landkreis Donau-Ries Foto: Harald Erdinger

Hochwasser: Mehrere Straßen im Kreis Donau-Ries sind gesperrt

Mehrere Straßen im Landkreis Donau-Ries sind seit Tagen wegen des Hochwassers gesperrt, insbesondere im Bereich Harburg. Für die Grasstraße ist am Dienstag eine Umleitung über Mündling und Fünfstetten ausgewiesen. Ebenfalls dicht ist die Verbindung von der B25-Ausfahrt nach Ebermergen, im Harburger Stadtteil sind zudem weitere Straßen überschwemmt. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Heroldingen und Hoppingen ist wegen des Wassers nicht passierbar, genauso wie die K37 zwischen Heroldingen und der Anschlussstelle an die Staatsstraße 2221/Schrattenhofen. In Donauwörth gibt es am Dienstag nur noch eine Sperre der Bahn- und der B16-Unterführung Auchsesheim/Nordheim. Dicht ist darüber hinaus die Straße zwischen Itzing und Hochfeld.

Hochwasser beim Tierheim Nördlingen, an der Straße in Richtung Baldingen, ist bereits zurückgegangen. Foto: Dieter Mack

Im Ries ufert unter anderem die Eger an mehreren Stellen aus, zahlreiche Felder sind überschwemmt. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Nördlingen und Löpsigen ist nicht befahrbar, da die Flutmulde ihren Dienst tut, wie die Polizei auf Anfrage am Dienstag mitteilt. Zudem sei die Ortsverbindungsstraße zwischen Löpsingen und Klosterzimmern nicht passierbar.

Neue Niederschläge soll es den Meteorologen zufolge erst wieder am Samstag geben. Bis dahin bleibt es bewölkt mit Temperaturen unter zehn Grad. (mit wwi)