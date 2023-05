Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Im Landkreis Donau-Ries fehlen Arbeitskräfte: Wo sind all die Menschen hin?

Joachim Sigg (hinten links) führt in Nördlingen einen Elektrobetrieb. Auf dem Bild ist er mit seinen Azubis (von links) Maximilian Haußer, Luca Schülein und Leon Hummel zu sehen. 70 bis 80 Lehrlinge hat er in seinem Betrieb ausgebildet. Die seien in der Industrie begehrt, sagt Sigg.

Plus Viele Donau-Rieser Unternehmen suchen dringend nach neuen Mitarbeitern, der Markt ist leer gefegt. Über einen Trend, der sich seit Corona breitgemacht hat.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Händeringend suchen viele Betriebe im Landkreis Donau-Ries nach Personal. Der allseits bekannte Fachkräftemangel ist an einigen Stellen schon zum Arbeitskräftemangel geworden – Restaurants beispielsweise können an manchen Tagen gar nicht mehr öffnen, weil Bedienungen und Köche fehlen. Da stellt sich die Frage: Wo sind eigentlich all die Menschen hin? Schrumpft die Bevölkerung im Kreis, werden die Donau-Rieser etwa weniger? Die Antwort ist: Mitnichten.

Genau das Gegenteil ist sogar der Fall: Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Donau-Ries ist in den vergangenen zehn Jahren gewachsen. Laut einer Auskunft des Landratsamtes lebten 2013 genau 129.422 Menschen im Kreis, zum 30. Juni 2022 waren es 136.902 – also 7480 Personen mehr. Auch der demografische Wandel kann zumindest rein statistisch gesehen nicht der Grund dafür sein, dass der Arbeitsmarkt leer gefegt ist. Denn der geht davon aus, dass es mehr ältere Menschen als jüngere gibt, also mehr im Ruhestand sind und weniger, die einer Arbeit nachgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen