Landkreis Donau-Ries

vor 2 Min.

Immer wieder Schockanrufe im Donau-Ries-Kreis: "Das kann jedem passieren"

Plus Trickbetrüger versuchen regelmäßig Menschen mit schrecklichen Nachrichten zu übertölpeln. Das betrifft nicht nur Ältere. Die Täter sind sehr organisiert.

Von Jan-Luc Treumann, Barbara Würmseher

Als bei dem 94-jährigen Rentner das Telefon läutet, ist er ahnungslos. Er versteht erst einmal nichts, denn am anderen Ende weint im Hintergrund eine Frau. Dann spricht eine Männerstimme. Der Anrufer gibt sich als Polizist aus und fragt den Mann, ob er eine Tochter habe und wie die heiße. „Ich hab das bejaht, denn es stimmt ja auch“, erklärt der Senior gegenüber unserer Redaktion. „Daraufhin hat mir der vermeintliche Polizist erklärt, meine Tochter habe einen Unfall gehabt und brauche meine Hilfe. Doch der Rentner reagiert geistesgegenwärtig, indem er den Anrufer auffordert: „Wenn meine Tochter bei Ihnen ist, dann fragen Sie sie doch nach ihrem Namen.“ Der angebliche Polizist wird patzig und legt schließlich auf. Ein Telefonat bei der tatsächlichen Tochter zeigt: Der Anruf war eine kriminelle Masche.

Geschichten wie diese landen bei Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Polizeiinspektion Donauwörth, derzeit nahezu täglich auf dem Tisch, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion schildert. Die Tage erst gab es mehrere Fälle, so habe eine Seniorin aus Kaisheim per WhatsApp eine Nachricht von ihrer vermeintlichen Schwiegertochter bekommen, dass sie in einen Unfall verwickelt sei. 1470 Euro müssten nach Schweden als Kaution überwiesen werden. Die Frau sei aber nicht darauf reingefallen, obwohl sie eine Schwiegertochter habe. Offensichtlicher war der Fall eines 24-Jährigen, der eine Nachricht von seinem vermeintlichen Sohn bekam – obwohl er gar keinen hat.

