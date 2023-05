Landkreis Donau-Ries

Internationaler Museumstag im Donau-Ries-Kreis: Die Heimat in Museen entdecken

Plus Vom Stadtmuseum zum Residenzschloss: Am Sonntag locken einige Orte in der Region mit freiem Eintritt, besonderen Ausstellungen oder einem Kinderprogramm.

Von Elisabeth Klaushofer Artikel anhören Shape

Annette Steinacker-Holst drückt es so aus: "Durch den Museumstag merken die Leute auf. Wir haben so viele wunderbare Museen, die wir durch diesen Tag ins Licht rücken können." Auch ihr Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding wartet am Sonntag, 21. Mai, dem Internationalen Museumstag, mit einem Spezialprogramm auf. Der Motto-Tag findet jedes Jahr im Mai statt.

Steinacker-Holst führt ab 14.30 Uhr unter dem Thema "Seele" durch die Ausstellung. "Wir haben dazu etliche neue Gemälde, die es zuvor noch nicht zu sehen gab", verrät sie. In Kurzworkshops können Besucher gemeinsam mit dem Grafiker Willi Halbritter eigene Postkarten mit der Handpresse drucken, mit Katrin Klemme beschriften und die 80 Instrumente in der Klangspiel-Werkstatt ausprobieren. Geöffnet hat das Kunstmuseum bis 17 Uhr. Der Eintrittspreis für Führung und Workshops beträgt acht Euro, für Kinder kostet er nichts. Steinacker-Holst bittet um Anmeldung unter Telefon 0160/4686434.

