Landkreis Donau-Ries

vor 34 Min.

Jakob Lebel: Dieser Apfel ist ideal zum Backen

Plus Die Apfelsorte Jakob Lebel hat einen französischen Ursprung, im Ries ist er in Wemding zu finden. Was beim Baum zu beachten ist.

Von Ralf Hermann Melber

"Fifstett, Wendi – jedr kennt di", heißt es im Spruch. Wie Wemding mit Fug und Recht weithin bekannt ist, so ist in früheren Zeiten der Apfel mit dem Namen Jakob Lebel buchstäblich so ziemlich in aller Munde gewesen. Besonders Bäckereien schätzten ihn. Am Weinberg in Wemding steht ein solcher Apfelbaum, dessen Frucht 1922 unter den Äpfeln zu den drei Reichsobstsorten gezählt wurde.

