Junge Liberale sehen Bedarf für Kinderklinik im Landkreis

In der Diskussion um eine Kinderklinik halten auch die Jungen Liberalen eine solche in Nördlingen oder Donauwörth für notwendig.

„Es gibt einen eindeutigen Bedarf für eine stationäre Pädiatrie im Donau-Ries-Kreis“, teilen die Jungen Liberalen in einer Pressemitteilung mit: Die Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen müsse auch hier in der Region sichergestellt werden. Der anhaltende Mangel an stationärer kindermedizinischer Versorgung im Landkreis könne schwerwiegende Folgen haben. Auch Kinder müssten im Notfall vor Ort in einer Klinik untergebracht werden können.

Landtagskandidat Tim Pascal Ludwig wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Die Erweiterung des Stiftungskrankenhauses Nördlingen oder der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth um eine Kinderklinik wäre eine wichtige Investition in die Zukunft für Kinder und Jugendliche in unserer Region. Die finanziellen und personellen Möglichkeiten sind zu prüfen. Genauso müssen die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Keinesfalls sollten sich die Verantwortlichen im kommunalen Bereich und beim Freistaat bei derart wichtigen Zukunftsinvestitionen durch einen Tunnelblick der Probleme ausbremsen lassen.“

Junge Liberale sehen bei Umsetzung einer Kinderklinik auch Probleme

Allerdings müsse man realistisch bleiben und sicherstellen, dass alle Mittel vorhanden seien, um das Vorhaben umzusetzen. Zudem brauche es genügend qualifiziertes Personal, um die erhöhten Kapazitäten abzudecken – auch in Zeiten des Fachpersonalmangels. Da die weit entfernten Kinderkliniken wie Augsburg und Aalen selbst viele Patienten aus ihrer Region versorgen, würde man so die Versorgungslücke im eigenen Landkreis schließen. Auch Jobs und Ausbildungen im Medizin- und Gesundheitsbereich für Menschen aus der Region könnten attraktiver werden, da der Arbeitsplatz näher am Wohnort liegen würde.

Doch es gebe einige Hürden zu überwinden, heißt es in der Mitteilung: Eines der größten Probleme sei die Finanzierung. Die Erweiterung des Stiftungskrankenhauses würde erhebliche Kosten verursachen, und es sei unklar, wie diese finanziert werden sollen. Auch die Frage des Personals sei ungelöst. Um die erhöhten Kapazitäten abdecken zu können, müssten Ärzte und Pflegekräfte eingestellt werden, um das vorhandene Personal nicht zusätzlich zu belasten.

Ein weiteres Problem seien Genehmigungen. Der Antrag müsse von verschiedenen Stellen geprüft werden, bevor er umgesetzt werden kann. Dies könne Zeit in Anspruch nehmen, das Vorhaben verzögern und in Vergessenheit geraten lassen. Gerade bei so vielen Anlaufschwierigkeiten sei das Engagement aller Parteien und Mandatsträger im Landkreis gefragt. (AZ)

