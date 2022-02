Kaum Sturmschäden in den Wäldern im Landkreis Donau-Ries

Das Amt für Landwirtschaft und Forsten mahnt nach den Stürmen der vergangenen Wochen trotzdem zur Vorsicht bei den Aufräumarbeiten.

Die kürzlichen Orkantiefs haben in Bayerns Wäldern insgesamt keine schwerwiegenden Schäden angerichtet. Lediglich in den Wäldern der Hochlagen und der Mittelgebirge haben die Stürme deutlichere Spuren hinterlassen – schwerpunktmäßig im Nordosten Bayerns. In den Wäldern im Landkreis Donau-Ries sind laut einer Mitteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen keine größeren Schäden aufgetreten. Es handelt sich meist um einzelne vom Wind geworfene oder gebrochene Bäume oder kleinere Baumgruppen an exponierten Stellen. Überwiegend sind Fichten betroffen. Insgesamt ist die bayernweit durch den Sturm angefallene Holzmenge gering, sodass keine Störungen auf dem bayerischen Holzmarkt zu erwarten sind.

Für die nun anstehenden Aufräumarbeiten nach dem Abklingen der Stürme sei äußerste Vorsicht geboten, so die Behörde weiter. „Die Aufarbeitung von Sturmholz ist sehr gefährlich, denn meistens steht es unter extremen Spannungen. Wir raten deshalb dazu, die Aufarbeitung professionellen Forstwirten zu überlassen, oder sich zumindest vorher eindeutig über die Spannungsverhältnisse im Holz klar zu sein.“, betont Marc Koch, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen. Häufig sei der unterstützende Einsatz von Holzerntemaschinen die sicherste Arbeitsweise. Wichtig ist es außerdem, die geschädigten Bäume bis spätestens Ende April aus den Wäldern zu bringen, da sie einen besonders attraktiven Brutraum für die Borkenkäfer darstellen. Nur durch eine rasche Aufarbeitung des Schadholzes könne eine ungehinderte Ausbreitung des Borkenkäfers in den noch intakten Wäldern verhindert werden.

Waldbesitzer können sich an die Behörde wenden

Professionelle Beratung und Hilfe für betroffene Waldbesitzer im Landkreis Donau-Ries gibt es beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen, den forstlichen Zusammenschlüssen oder forstlichen Dienstleistern. Detaillierte Informationen zu kompetenten Ansprechpartnern vor Ort sind unter www.aelf-nw.bayern.de zu finden. (AZ)