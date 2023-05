Kein Geld für Regionalwerke im Landkreis Donau-Ries - nur Beratung

Die Rathauschefinnen und -chefs sind zurückhaltend, wenn es um ein gemeinsames Konstrukt zur Erzeugung regenerativer Energien geht.

Die Donau-Rieser Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sind beim Thema „Regionalwerke“ zur Erzeugung regenerativer Energie weiterhin recht zurückhaltend. Dies wurde einmal mehr bei ihrer Dienstbesprechung mit Landrat Stefan Rößle am Freitag im Landratsamt deutlich. Sie sind zwar nicht grundsätzlich gegen die Gründung von Regionalwerken in welcher Form auch immer. Allerdings sollte sich der Kreis daran finanziell nicht beteiligen, sondern allenfalls beratend und koordinierend tätig sein.

Anlass für die Diskussion war der von der Kreistagsfraktion Grüne/Frauen/Linke eingebrachte Antrag, in dem die Beauftragung eines Gutachtens durch den Landkreis gefordert wird. Dieses soll aufzeigen, wie ein solches Konstrukt konkret aussehen und der Kreis sich selbst aktiv einbringen könnte. Landrat Stefan Rößle sagte, aus seiner Sicht mache eine solche Expertise allenfalls dann Sinn, wenn eine konkrete Projektidee vorliege. Dies sei derzeit nicht der Fall.

Bei der Nutzung öffentlicher Leitungen fällt Netzgeld an

Alois Schiegg (Bürgermeister Marxheim) wies in diesem Zusammenhang auf das Problem der Netzentgelte hin. Sobald ein mögliches Regionalwerk öffentliche Leitungen nutze, fielen Kosten an. Jürgen Sorré (Oberbürgermeister Donauwörth) bot seinen Kolleginnen und Kollegen Gespräche über mögliche Kooperationen an, sollten eines Tages die Donauwörther Stadtwerke ausgebaut werden. Für Jürgen Raab (Bürgermeister Münster) sind bei der Gründung von Regionalwerken eine kaufmännische und technische Betriebsführung essenziell. Andernfalls würden diese nicht funktionieren. Frank Merkt (Bürgermeister Fremdingen) sprach eventuelle Partnerschaften zwischen Gemeinden bei Windkraft- und Solaranlagen an. Er plädierte allerdings dafür, zunächst die Fortschreibung des Kapitels Windkraft im Regionalen Planungsverband abzuwarten, die derzeit anstehe.

Im Bereich EDV sehen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mehr Kooperationsmöglichkeiten

Positiv stehen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hingegen einer engeren Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Landkreis im Bereich der EDV gegenüber, nicht zuletzt vor dem Hintergrund zunehmender Hacker-Angriffe auf einzelne Verwaltungen. Dafür wird jetzt eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die die Bedürfnisse identifizieren soll.

Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher stellte einzelne Projekte aus ihrem Tätigkeitsbereich vor und warb nachdrücklich für die Aktion „Ehrenamt macht Schule“. Ziel dabei sei es, junge Menschen an das Ehrenamt heranzuführen. Als Partnerschulen fungierten ab September die 8. Klassen der Realschule Sankt Ursula in Donauwörth und der Maria Ward Realschule in Wallerstein. Schülerinnen und Schüler würden dann ein Jahr lang außerhalb der Schulzeit einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen. Kreisfachberaterin Sophia Och warb schließlich noch für die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, der im Zeitraum 2023 bis 2026 stattfinde.