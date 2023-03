Kinderklinik im Landkreis Donau-Ries: Jetzt soll es ein Gutachten geben

Plus In einer nicht öffentlichen Sitzung wurde entschieden, ein Büro mit dieser Aufgabe zu betrauen. Jedoch spricht eine Statistik gegen die Kinderklinik im Kreis.

Der Verwaltungsrat des gemeinsamen Kommunalunternehmens Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime, kurz gKU, will ein Gutachten zu einer möglichen Kinderklinik im Landkreis in Auftrag geben. Darüber hat Landrat Stefan Rößle unsere Redaktion nach der nicht öffentlichen Sitzung informiert. Rößle zufolge war der Entscheidung allerdings eine Diskussion vorangegangen. Denn die Zahlen des Landesamtes für Statistik machen wenig Hoffnung, dass eine Kinderklinik im Kreis Realität werden könnte.