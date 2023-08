Kirsche, Walnuss, Apfel: Der Sommerschnitt hat einige Vorteile

Plus Eingriffe ins Holz sind auch bei Apfelbäumen im Sommer möglich. Ein Experte gibt Tipps für die Ausführung.

Nach und nach setzt sich die Erkenntnis durch, dass es oft Sinn macht, Baumschnitt im Sommer durchzuführen. Dass Süßkirschbäume oft nach der Ernte geschnitten werden, ist allgemein recht bekannt. Walnussbäume vertragen Sommerschnitt ebenfalls viel besser. Winterschnittwunden „weinen“ gern unmittelbar danach, was je nach Anzahl der Schnitte nicht nur bei Frost problematisch werden kann, sondern auch unnötigen Nährstoffverlust verursacht. Die Monate Juli und August sind am günstigsten, unter Umständen schon Ende Juni. Die Obstbäume bilden meist einen längeren Juni- und einen kürzeren Augusttrieb.

Vielen ist das Ausreißen unerwünschter Wasserschosse ein Begriff. Darüber hinaus können alle überflüssigen Äste – nicht nur dürre – in dieser Zeit entfernt werden. Der Wundheilung ist im Sommer besser gedient, weil Abschottung und Kallusbildung besser vorankommen als im Herbst oder Frühwinter. Ein vorausschauender Baumschnitt vermeidet unabhängig von der Baumart jegliche Wunden über zehn Zentimeter. Dies funktioniert allerdings nur, wenn die Krone von Anfang an sorgfältig aufgebaut wurde.