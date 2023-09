Landkreis Donau-Ries

Kliniken und Heime liefern besseres Ergebnis als gedacht

Plus Der Landkreis Donau-Ries war für die Einrichtungen des gKU von einem weit höheren Minus ausgegangen. Woran die stabile Lage liegt und wie es künftig aussehen könnte.

Von Thomas Hilgendorf

Die Nachricht ist für die landkreiseigenen Krankenhäuser und Seniorenheime erst einmal eine sehr gute – besonders in diesen Tagen, in denen allen voran kleinere Häuser um das wirtschaftliche Überleben kämpfen müssen. Im Landratsamt war man von einem Defizit von 2,9 Millionen Euro für das Jahr 2022 ausgegangen. Der Jahresabschluss zeigt nun erfreulicherweise: Das meiste Geld davon wird heuer nicht benötigt. Etwas bangere Blicke richten sich derweil auf die nächste Bilanz.

Zuletzt herrschte hörbare Erleichterung im Fuggerhaus an der Donauwörther Pflegstraße. Unter Punkt 7.3 waren sensible Zahlen zu erwarten. Die Einrichtungen des kreiseigenen gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU), zu dem die drei Krankenhäuser in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen gehören sowie die Seniorenheime in Rain, Wemding und Monheim, sie sind wesentliche Pfeiler der hiesigen Gesundheitsinfrastruktur. Umso höher also die Spannung vor Veröffentlichung des Zahlenwerks jüngst im Kreisausschuss. Der Wermutstropfen: Das Ergebnis fällt mit einem Minus von 180.000 Euro um 206.000 Euro geringer aus als vor einem Jahr.

