Kommunen im Landkreis Donau-Ries bekommen 16,9 Millionen Euro

Die Schlüsselzuweisungen für 2024 stehen fest. Abgeordneter Fackler sagt: "Auf den Freistaat Bayern ist Verlass", Lettenbauer kritisiert, es sei zu wenig Geld.

Die Schlüsselzuweisungen des Freistaats Bayern für die Kommunen im Landkreis Donau-Ries stehen fest: So können 36 Städte und Gemeinden für das Jahr 2024 mit insgesamt knapp 16,9 Millionen Euro rechnen, wie die Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler ( CSU) und Eva Lettenbauer ( Bündnis 90/Die Grünen) in Mitteilungen bekannt geben.

Demnach sagt Wolfgang Fackler: „Auf den Freistaat Bayern ist Verlass. Er knüpft auch heuer an die massive Unterstützung der Vorjahre an und hilft damit den Kommunen in herausfordernden Zeiten mit steigenden Kosten neben den umfangreichen Förderprogrammen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.“ Die Schlüsselzuweisungen sind die Kernleistung des kommunalen Finanzausgleichs und mildern Unterschiede in der Steuerkraft ab.

Die Schlüsselzuweisungen können frei verwendet werden. Deswegen seien sie für viele Kommunen – neben den eigenen Steuereinnahmen – eine wichtige Einnahmequelle. „Die kommunale Selbstverwaltung ist ein Garant für passgenaue Projekte vor Ort“, sagt MdL Fackler. Dass das Geld auch investiert werde, zeige die Tatsache, dass die bayerischen Kommunen bei der Investitionsquote im Ländervergleich schon seit vielen Jahren auf Platz eins liegen. Dem Landkreis Donau-Ries selbst würden 16,5 Millionen Euro überwiesen.

Schlüsselzuweisungen im Landkreis Donau-Ries: 1,6 Millionen für Kaisheim

Lettenbauer betont in der Mitteilung, dass es eine Voraussetzung für ein gutes Leben sei, dass die Kommunen finanziell ausreichend ausgestattet sind. Sie setze sich für höhere Zuweisungen ein: „Die Aufgaben und damit auch die Ausgaben der kommunalen Verwaltungen sind gestiegen. Die Auszahlung ist immer noch viel zu niedrig“, so Lettenbauer: "Die Kommunen wissen am besten, wo der Schuh drückt und übernehmen hohe Verantwortung. Dafür werden sie finanziell nicht ausreichend unterstützt. Das kann nicht funktionieren.“

Lettenbauer sagt: „Ich setze mich für mehr Unterstützung ein, um die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden in meiner Heimat zu erhalten. Wir Grüne stehen an der Seite der Kommunen und setzen uns im Landtag für eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen ein und gleichzeitig für eine Entlastung der Kommunen durch den Abbau von Bürokratie“.

Die Schlüsselzuweisungen teilen sich laut Wolfgang Fackler wie folgt auf: Alerheim 58.572 Euro; Amerdingen 227.520; Auhausen 340.788; Bäumenheim 0; Buchdorf 0; Daiting 384.320; Deiningen 284.904; Donauwörth 0; Ederheim 251.004; Ehingen a. Ries 388.824; Forheim 116.548; Fremdingen 457.724; Fünfstetten 399.636; Genderkingen 0; Hainsfarth 641.028; Harburg 401.884; Hohenaltheim 276.740; Holzheim 0; Huisheim 736.148; Kaisheim 1.598.164; Maihingen 352.012; Marktoffingen 366.404; Marxheim 1.105.928; Megesheim 351.460; Mertingen 0; Mönchsdeggingen 451.348; Möttingen 581.300; Monheim 0; Münster 62.596; Munningen 582.356; Niederschönenfeld 659.480; Nördlingen 0; Oberndorf 999.036; Oettingen 0; Otting 315.272; Rain 330.892; Reimlingen 412.320; Rögling 314.540; Tagmersheim 445.320; Tapfheim 932.480; Wallerstein 1.018.196; Wechingen 480.200; Wemding 212.000; Wolferstadt 354.188. (AZ)